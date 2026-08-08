El complejo acuático con 3 piscinas, zona de césped y bar para combatir el calor: "Un lujo. Lo recomiendo 100x100"

Una niña disfrutar de un refrescante baño en una piscina municipal Magnific

Irse de vacaciones no siempre es posible. Sin embargo, la desconexión se puede lograr mediante mini excursiones o escapadas de un día.

En el interior de Galicia, Vilalba (Lugo) ofrece numerosos restos arqueológicos, aguas termales y un complejo acuático compuesto por tres piscinas para disfrutar este verano.

Abre todos los días de 12:00 a 20:00 horas

Disfrutar de la piscina en verano es un plan low cost perfecto, ideal para refrescarse y compartir el día o la tarde con familia o amigos.

Los vecinos de Vilalba pueden disfrutar de las piscinas municipales exteriores de A Madalena, que permanecerán abiertas hasta el 31 de agosto, en horario de lunes a domingo, de 12:00 a 20:00 horas.

El acceso a las instalaciones puede realizarse mediante la adquisición de una entrada diaria o a través de bonos de baño, disponibles tanto para personas adultas como para niños.

Asimismo, las asociaciones inscritas en el Registro Municipal podrán solicitar el acceso gratuito a las instalaciones en horario de mañana, entre las 12:00 y las 14:00 horas.

Las instalaciones cuentan con tres piscinas a diferentes niveles para todas las edades, zonas verdes para extender la toalla y descansar al sol, vistas privilegiadas al río Madalena y vestuarios para cambiarse.

Además, el área recreativa A Madalena cuenta con un bar que permanecerá abierto durante toda la temporada estival. El establecimiento abrirá todos los días de la semana, en horario de 07:00 a 00:00 horas.

"Lo hemos pasado muy bien"

Aunque todavía acumula pocas reseñas en Google, todas ellas coinciden en destacar que la piscina de A Madalena es un lugar ideal para refrescarse durante el verano y disfrutar de las vistas.

"Excelente. Todo nuevo y limpio. Muy entretenido para los niños. Lo hemos pasado muy bien", afirma un usuario.

Mónica, por su parte, señala: "Las nuevas piscinas de Vilalba nos han encantado. Es un lugar muy bonito. Es de lujo para relajarse en el agua, refrescarse, tumbarse en la hierba, cerrar los ojos y desconectar por completo de la rutina".