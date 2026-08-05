La Diputación de A Coruña celebrará el eclipse solar total con cuatro conciertos gratuitos

La Diputación de A Coruña celebrará el próximo 12 de agosto el eclipse solar total con una programación especial de cuatro conciertos gratuitos en distintos puntos de la provincia. La iniciativa, bautizada como "Os Concertos da Eclipse", reunirá a Luar na Lubre, Milladoiro, Treixadura y Susana Seivane en espacios singulares para conmemorar un fenómeno astronómico que Galicia no vivía desde 1912 y que no volverá a repetirse hasta el año 2180.

Los conciertos se celebrarán en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño; la alameda de Esteiro, en Muros; el lago de As Pontes; y el paseo de Calafigueira, junto a la lonja de Fisterra. Todos ellos comenzarán a las 21:30 horas, una vez finalizada la observación del eclipse y coincidiendo con la puesta de sol.

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, destacó que se trata de "una oportunidad histórica para vivir en compañía de familia y amigos un fenómeno que no volverá a repetirse en Galicia durante más de 150 años". Además, señaló que el objetivo es que la ciudadanía disfrute de esta jornada extraordinaria en escenarios emblemáticos de la provincia acompañada por algunos de los artistas más representativos de la música gallega.

La institución provincial explicó que la propuesta busca convertir la provincia en un gran escenario al aire libre, combinando música, divulgación científica y medioambiental en torno a uno de los acontecimientos astronómicos más destacados del siglo. Asimismo, considera que la programación contribuirá a reforzar el atractivo turístico de los municipios participantes y a dinamizar su actividad económica.

La iniciativa forma parte de una campaña más amplia impulsada por la Diputación con motivo del eclipse. Durante las semanas previas ya se organizaron jornadas informativas en centros escolares de la provincia, junto con el reparto de gafas homologadas y recomendaciones para observar el fenómeno con seguridad.

El 12 de agosto también se desarrollarán acciones divulgativas sobre el eclipse y se ofrecerá información para contemplarlo de forma segura, además de actividades para concienciar sobre la importancia de preservar la calidad del cielo nocturno.