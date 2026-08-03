Santiago se prepara para el eclipse que cubrirá el 99,9% del sol: "Compran gafas para toda la familia"

El eclipse de sol del 12 de agosto ha generado un gran interés. Galicia es una de las zonas más privilegiadas para disfrutar del fenómeno, que se verá como parcial (aunque casi total) desde Santiago de Compostela. Es igualmente fundamental, sin embargo, protegerse los ojos con gafas homologadas y elegir la mejor ubicación para que ningún objeto se interponga entre nosotros y el sol y la luna.

La ciudad todavía está de resaca tras las fiestas del Apóstol 2026, que ofrecieron dos impresionantes espectáculos de fuegos artificiales y una gran actividad cultural y musical desde el 22 hasta el 31 de julio. Los vecinos, sin embargo, ya han comenzado a prepararse para otro de los eventos que nadie quiere perderse este año: el eclipse de sol.

El fenómeno comenzará en la capital gallega a las 19:31 horas y finalizará a las 21:22, con su punto máximo a las 20:29 horas. El eclipse será parcial profundo en Santiago, ya que se cubrirá el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional. La noche hará acto de presencia antes del anochecer y las temperaturas bajarán de forma brusca, creando un momento especial y único en la vida de los vecinos y visitantes.

El fenómeno no mostrará en la capital gallega la corona solar completa, exclusiva de la totalidad, pero sí que regalará un espectáculo visual impactante. Así, la urbe experimentará una caída radical del flujo lumínico, alterando el contraste dinámico y tiñendo el paisaje con una luz fría y direccional, según informa el ayuntamiento.

Un momento para el que miles de personas ya se han preparado, comprando las gafas homologadas para disfrutar con seguridad del eclipse y seleccionando el lugar desde el que prevén verlo.

No serán la excepción los miles de ciudadanos que estarán ese día en Santiago, tanto residentes como visitantes. Y es que el eclipse coincide en plena temporada alta de turismo, en una fecha en la que los hoteles y otros establecimientos suelen estar llenos.

"Son fechas de altísima demanda, lo normal es estar llenos. El eclipse desde luego ayuda", explica el portavoz de Unión Hotelera Compostela (UHC), José Antonio Liñares, que señala que la ciudad está en el límite del eclipse total y recuerda que hace unos años (en octubre de 2005) hubo uno anular, "aunque no es lo mismo".

Las gafas, muy demandadas

Las ópticas de Santiago de Compostela y su área de influencia comenzaron a comprar las gafas para el eclipse hace meses. Una actitud previsora importante, teniendo en cuenta que algunos proveedores ya han agotado las unidades de las que disponían. Aunque van reponiendo, lo mejor es asegurarse de que llegado el día, la seguridad visual está garantizada.

"Os clientes preguntan. Tivémolas agotadas e volvimos a pedilas. Un dos nosos distribuidores xa non tiña a semana pasada, e nós fomos collendo encargas. Conseguimos outra partida máis con 40 unidades, pero xa son as últimas porque non temos maneira de seguir pedindo", explica Eva Deus, que tiene Centro Óptico Deus en Santiago de Compostela y Val do Dubra.

Coincide con Deus el responsable de Óptica Santiago, Antonio López, que explica que los clientes preguntan por las gafas desde febrero y que ahora espera tener stock suficiente para hacer frente a la demanda de estos 10 días: "A xente non compra un par de gafas, compra seis ou 10, para a familia". Deus y López coinciden, además, en que el perfil de la gente que compra las gafas es variado: nadie se quiere perder este evento histórico.

Gafas para ver el eclipse, en una foto de archivo. Archivo

Antonio López explica que muchos de sus clientes se desplazarán para observar el eclipse desde otro emplazamiento, al coincidir en pleno período de vacaciones. Así, algunos aprovecharán para verlo desde el lugar en el que estén disfrutando del descanso y otros irán el propio día, según las condiciones meteorológicas, a puntos en los que sea total.

Santiago de Compostela, sin embargo, dispone de varios lugares para disfrutarlo, como el Mirador da Cidade da Cultura o Monte do Gozo. Algunos vecinos de Val do Dubra, por otro lado, irán hasta el O Picoto para tener mejores vistas y no perderse detalle, aunque también habrá gente que se desplace a otras zonas en las que el eclipse se verá como total.

La óptico de Val do Dubra explica que sus clientes habituales son los que más interés están mostrando por las gafas, aunque lamenta que muchas personas no pensasen en estos establecimientos especializados para comprarlas. A este respecto, tanto Deus como López insisten en que es importante usar artículos homologados y recuerdan que el coste no es elevado: unos 3 euros cada una.

"Non se pode mirar o eclipse con gafas de sol. As de soldador poden valer porque veñen cun filtro especial, pero son máis difíciles de conseguir, e tamén máis caras" Antonio López, de Óptica Santiago

Los especialistas recomiendan guardar las gafas en un sitio cerrado hasta el día del eclipse y recuerdan que son de un solo uso. "El filtro pode deteriorarse antes da exposición e teñen unha data de caducidade, hai que tirala despois de usala", explica Eva Deus, que recuerda que la exposición no puede ser superior a tres minutos continuados.

"É importante observar que fan os rapaces para que manteñan as gafas postas. Cando á lúa está facendo o eclipse total dános a sensación de que se pode mirar, e é o momento no que máis dano nos pode facer o sol na retina porque a radiación é continua", explica López, que indica que es mejor pecar por exceso en cuanto a la prevención.

A este respecto, el óptico indica que es fundamental consultar con expertos las dudas que puedan surgir. "Non se pode mirar o eclipse con gafas de sol. As de soldador poden valer porque veñen cun filtro especial, pero son máis difíciles de conseguir, e tamén máis caras", añade López.

¿Cómo elegir un buen lugar desde el que verlo?

La Xunta, a través del portal informativo del eclipse, ha compartido varios consejos para elegir la mejor ubicación para disfrutar de este fenómeno. La planificación, en todo caso, es fundamental para poder verlo:

Horizonte oeste despejado : el eclipse ocurre cerca de la puesta de Sol, así que evita valles encajados o lugares con obstáculos

: el eclipse ocurre cerca de la puesta de Sol, así que evita valles encajados o lugares con obstáculos Planifica accesos y aparcamiento : busca espacios amplios y seguros (miradores, áreas recreativas, playas con salida al oeste, etc.)

: busca espacios amplios y seguros (miradores, áreas recreativas, playas con salida al oeste, etc.) Llega con antelación : habrá mucha afluencia en zonas de totalidad

: habrá mucha afluencia en zonas de totalidad Confirma tu municipio en el mapa oficial : la franja de totalidad es estrecha y cambia de lugar a lugar

: la franja de totalidad es estrecha y cambia de lugar a lugar Dado que, si las condiciones meteorológicas lo permiten, el eclipse será visible, total o parcialmente, desde todo el territorio de la comunidad autónoma, no resulta necesario efectuar grandes desplazamientos para la observación. Es decir, podrá observarse desde el lugar de residencia

El Gobierno de España, por otro lado, ha lanzado una herramienta gratuita para que la población pueda buscar el mejor sitio, próximo a su lugar de residencia o de vacaciones, donde acudir a disfrutar de este hito histórico.

El visor 'Trío de Eclipses' ofrece información clara e inmediata sobre si podrá ver el eclipse desde una ubicación exacta. Es fundamental comprobar cómo se va a observar el fenómeno antes del propio día, ya que al ser cuando el Sol está muy cerca del horizonte, habrá limitaciones para disfrutarlo en todo su esplendor.

Huelga de la hostelería

El sector hostelero de la provincia de A Coruña ha convocado una huelga para el 12 de agosto ante el bloqueo en las negociaciones del convenio colectivo. El texto lleva año y medio sin actualizar, pero las conversaciones entre las partes están completamente rotas.

"Estamos llegando casi a la esclavitud de la clase trabajadora, por lo que a partir de ahora tomaremos acciones para impedir esto", aseguran los sindicatos. CCOO, UGT y la CIG ha convocado el paro, asegurando que no aceptarán el "chantaje" de la patronal, que exige eliminar el complemento de las bajas médicas para retomar las negociaciones.

"Las bajas en muchos casos son supuestos que está pagando el empresario, con unos costes que no se corresponden porque no hay un control riguroso sobre el tema. Habría que intentar suavizar las cargas del empresario en ese sentido", señala por su parte el presidente de la Asociación Turismo e Hostalaría de Santiago, Ramón García Seara, que forma parte de la mesa.