5+3 playas a media hora de Santiago de Compostela: paraísos para refrescarse cuando aprieta el calor

Los termómetros marcaron a principios de julio más de 35 grados en Santiago de Compostela. Una temperatura nada agradable para hacer actividades al aire libre e, incluso, molesta para poder hacer las tareas del día a día o trabajar. Algunos afortunados, ya de vacaciones o con más tiempo libre, aprovecharon para ir a la playa.

Pero, ¿cuáles son las playas favoritas de los compostelanos para disfrutar de un día fuera de casa, o bien para ir a descansar unas horas? Los arenales ubicados en la ría de Muros y Noia son los más populares. Menos masificados que otros de la costa gallega, ofrecen un refugio del calor con su agua fresca y la tranquilidad de quien pausa el tiempo.

La cercanía también juega a favor. Los vecinos de Santiago, pero también los de los municipios de su alrededor, apuestan por los arenales de la zona de Barbanza porque el acceso es mucho más sencillo y rápido. A menos de media hora es posible encontrar varias opciones perfectas para disfrutar de un día de playa solo o en compañía.

Estas son algunas opciones que hemos seleccionado. ¿Cuál es la tuya?

Playa de Testal

La playa de Testal, en Noia. Concello de Noia

El primer arenal de la ría de Muros e Noia si se toma como referencia este segundo municipio es muy tranquilo y perfecto para los más pequeños, ya que el agua está calmada. Ubicada a media hora de Santiago de Compostela, cuando hay marea baja las mariscadoras acuden a trabajar.

Playa de Boa

Playa de Boa, en Noia. Turismo.gal

Muy cerquita de Testal está la playa de Boa, de unos 400 metros de longitud. Este arenal es muy acogedor, perfecto para disfrutar de una jornada tranquila y, además, tiene pasarelas de madera para dar un paseo.

Playa de Broña

Playa de Broña, en Outes. Turismo de Galicia

Menos de media hora separa Santiago de Compostela de este arenal ubicado en el Concello de Outes. Conocida porque se dice que en ella está el agua más fría de toda la ría, es una de las favoritas de los compostelanos para ir a pasar un día soleado.

Playa de As Gaivotas

Playa de As Gaivotas u Ornanda, en O Porto do Son. Turismo.gal

Ubicada en el municipio coruñés de O Porto do Son, la playa de As Gaivotas se caracteriza por su arena blanca y cuenta con todos los servicios necesarios para disfrutar de una jornada de calor. Es un arenal tranquilo, perfecto para pasar el día si se quiere un momento de paz.

Playa de Aguieira

Playa de Aguieira, en O Porto do Son. Turismo.gal

La playa de Agueira se caracteriza por su extensión, con más de un kilómetro y medio de longitud, perfecta para dar un paseo por la arena. Este arenal ubicado a pocos minutos más de media hora de Santiago es una apuesta segura si se quieren aguas tranquilas y contacto directo con la naturaleza.

Y también las playas fluviales

La playa fluvial de Ribadiso se encuentra en Arzúa. Turismo de Santiago

Las playas fluviales y los ríos son un recurso muy utilizado por los habitantes del interior de Galicia que no tiene acceso a los arenales de la costa con facilidad. Ubicadas habitualmente en zonas con sombra, las playas fluviales son una buena opción para disfrutar de un día completo y es común que tengan merenderos e incluso zonas de juego.

Un ejemplo es la de Ribadiso, en Arzúa. Situada a orillas del río Iso, afluente del Ulla, la apertura del tramo de autovía entre Santiago y el municipio arzuano ha acercado este enclave natural a la capital gallega. Menos de media hora separa a los compostelanos de este lugar ideal para niños pequeños y familias.

La playa fluvial de O Refuxio, en Sigüeiro, es un espacio recreativo de poco menos de una hectárea ubicado en una isla natural formada en el cauce del río Tambre. A ambos márgenes y dentro de la isla se han habilitado varias zonas para el baño en un enclave en el que es posible visitar una pequeña cascada.

En Ames, la playa fluvial de Tapia dispone de todo lo necesario para pasar una jornada refrescante a menos de media hora de Santiago. El área recreativa de Tapia, con 15.000 metros cuadrados, es una forma óptima de hacer frente al calor mientras se da un chapuzón o se lee un libro relajadamente en el césped.