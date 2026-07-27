Así es la casa de Borja Iglesias: cafetería de especialidad, salón amplio y varias piezas de colección

Borja Iglesias atraviesa uno de sus mejores momentos profesionales tras haberse proclamado campeón del Mundial de Fútbol con la selección española. El santiagués y delantero del Celta disfruta ahora de unas vacaciones en Ibiza, tal y como se le ha visto en sus redes sociales pinchando en la discoteca [UNVRS] con David Guetta.

Tras las celebraciones, el futbolista regresará a Santiago de Compostela, donde se encuentra su piso, para volver a la rutina y preparar el inicio de la nueva temporada con la camiseta celeste. En varias ocasiones ha mostrado su hogar en redes sociales. Además, también dejó ver parte de la vivienda en un vídeo para el canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez.

El piso de Borja Iglesias

Lejos de la imagen que suele asociarse a la vivienda de un futbolista de élite, con enormes chalés, piscinas infinitas, gimnasios privados y todo tipo de lujos, el hogar de Borja Iglesias destaca por un estilo mucho más cercano. Aunque no renuncia a algún capricho, la vivienda del gallego es un ejemplo de su sencillez.

Cuenta con un amplio espacio en el que salón y cocina están unidos en la misma estancia. Los techos altos y los grandes ventanales permiten la entrada de luz natural durante todo el día, lo que hace que la estancia principal parezca mucho más amplia.

La cocina, de diseño moderno, tiene muebles de madera oscura, una encimera negra y una práctica isla central, todo ello con bastante espacio de almacenaje.

Uno de los rincones más especiales es, sin duda, el dedicado al café. Borja Iglesias es un apasionado del café de especialidad. En el vídeo de Rodrigo Fáez hasta comenta que realizó un curso de barista en Alemania para aprender todas las técnicas de preparación. Tiene una cafetera de alta gama y todos los accesorios necesarios para elaborar café de especialidad.

El salón también es un reflejo de los gustos del futbolista. Estanterías repletas de libros, cómics, discos y objetos de colección como figuras de Star Wars, Son Goku, o medallas y distintos premios y regalos que ha ido acumulando a lo largo de su carrera.

Una escalera comunica esta estancia principal con la planta superior, donde se intuye que está su dormitorio. Aquí dispone de un vestidor en el que alberga una impresionante colección de entre 300 y 400 camisetas de fútbol.

Así, el piso de Borja Iglesias es un reflejo de su forma de ser: sencilla y sin excesos, pero acogedora y familiar. Un hogar que comparte con su pareja, María Valero.