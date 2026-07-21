Un gallego critica la actitud de los peregrinos al llegar a Santiago: "El peor es el turista español"

La masificación del Camino de Santiago continúa generando malestar entre los vecinos de las localidades por las que pasa, especialmente en Santiago de Compostela, donde finaliza la ruta para la mayoría de los peregrinos. Los vecinos se quejan de que cánticos, gritos, música a un volumen elevado y otras conductas incívicas forman parte de su día a día.

El aumento constante de peregrinos hace que la situación, lejos de mejorar, sea cada vez más frecuente. En este contexto, un usuario ha compartido un vídeo en redes sociales en el que reflexiona sobre este problema y defiende cuál considera que es el verdadero significado de hacer el Camino de Santiago.

La masificación en el Camino de Santiago

Peregrinos en el Camino de Santiago Shutterstock

El Camino de Santiago continúa batiendo récords de participación y consolidándose como una de las rutas de peregrinación más importantes del mundo. El director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, recordó que durante 2025 recogieron la Compostela un total de 530.987 peregrinos y que, en el primer semestre de 2026, fueron "más de 243.700 peregrinos, un incremento del 5 % respecto al mismo período de 2025".

Este crecimiento confirma el enorme atractivo de la ruta xacobea, pero también trae consigo algunos problemas derivados del comportamiento de una parte de los visitantes.

Precisamente sobre esta cuestión ha llamado la atención el vídeo de un creador de contenido gallego a través de un clip grabado desde su ventana en Santiago de Compostela. En las imágenes se observa a un numeroso grupo de peregrinos cantando, dando palmas y portando altavoces con la música a un volumen muy elevado a su llegada a la ciudad. "Verdaderamente hai dereito a isto?", se pregunta.

A lo largo de su reflexión, el gallego defiende que el Camino debería vivirse desde la introspección y el respeto hacia quienes lo recorren y hacia los vecinos de los diferentes municipios por los que pasan. "O Camiño de Santiago é unha experiencia para vivir cara dentro", afirma, insistiendo en que su esencia no tiene nada que ver con un ambiente festivo.

En esa misma línea, critica el uso de altavoces y el comportamiento de algunos grupos: "Isto non é un festival de música, é unha peregrinación relixiosa para falar contigo mesmo, que busques propósitos na vida, que vexas e observes a natureza para que acabes a experiencia do Camiño de Santiago sendo unha persoa un pouquiño máis grande e cunha empatía un pouco maior", apunta.

Así, se basa en lo que ve y escucha prácticamente día a día desde su ventana: "Ti cres que vas conectar contigo mesmo rodeado de outras 70 persoas cun altofalante ao oído? A resposta é non", asegura, lamentando que estas actitudes perjudican la convivencia de los residentes.

En otro momento del vídeo, a sabiendas de que en el Camino de Santiago "hai xente de todo o mundo" lanza una crítica hacia el turismo nacional: "Quen é o peor dos turistas? (...): o turista español. O peor, o que máis grita, o que máis canta, o que máis baila", además de cuestionar la necesidad de portar banderas durante una experiencia como es una peregrinación.

"Non entendo a necesidade nin da bandeira, nin do altofalante, nin de facer as excursións masivas para unha experiencia, repito, que é ir a unha misa, falar contigo mesmo e a reconectar con quen queiras", sentencia.

Cada año son más las personas que llegan a Compostela movidas por motivos religiosos, culturales, deportivos o personales. Sin embargo, ese aumento de peregrinos obliga a recordar que el Camino es más que un destino turístico: es patrimonio cultural, histórico y espiritual.

"As cidades non son parques temáticos. Por que quererías coñocer unha cidade cando en realidade nos estás querendo coñecela e simplemente estás indo a impoñer a túa forma de vida e os teus gritos? Iso non é viaxar nin coñecer nada, iso é moverte e cambiar de fondo, pero non estás culturizándote nin estás aprendendo nada", sentencia.