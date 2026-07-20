La feria vikinga a pie de playa ideal para este fin de semana: música, animación sobre zancos y más sorpresas

El verano sigue su curso y la agencia cultural ofrece las mejores opciones para disfrutar de esta época del año en Galicia.

Ya sea disfrutando de una escapada a la playa o simplemente descansando en casa, Galicia ofrece un sinfín de planes para aprovechar el fin de semana. Entre ellos destaca una fiesta vikinga.

Este municipio de Galicia viajará al pasado para revivir las incursiones nórdicas

Entre los siglos IX y XII, las costas gallegas fueron escenario de numerosas incursiones vikingas. Hoy, ese legado histórico se mantiene vivo a través de celebraciones como la Romaxe Viquinga de O Vicedo (Lugo).

Los días 24 y 25 tendrá lugar la novena edición de la fiesta de recreación histórica que se celebra en la playa de Area Grande de San Román. Durante el fin de semana, el municipio se transformará para revivir las incursiones nórdicas.

La romería dará comienzo oficialmente el viernes 24 de julio a las 20:30 horas con el pregón, que pronunciará el director general de Política Lingüística, Valentín García. A continuación, las calles de O Vicedo acogerán un pasacalles con recreaciones de combates vikingos.

El escenario del sábado será, un año más, la playa de San Román, que acogerá los campamentos vikingos y cristianos, y numerosas actividades que se sucederán a lo largo de la jornada, como talleres infantiles y espectáculos nocturnos.

A media mañana comenzará el acto principal, el desembarco vikingo y la batalla contra las tropas cristianas en plena playa.

La actividad continuará a lo largo de la jornada con demostraciones de combates, cuentacuentos, música celta, boda vikinga, un torneo a caballo espectacular y un mercado de artesanía con puestos de comida.

A continuación, te detallamos el programa completo de la IX Romaxe Viquinga de O Vicedo (Lugo):

Viernes, 24 de julio

Pregón a cargo de Valentín García y pasacalles con recreaciones de combates vikingos por las calles del municipio

Sábado, 25 de julio