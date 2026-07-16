¿Qué hacer este fin de semana en Santiago de Compostela? Atardecer no Gaiás, Sabor Novo y más

¿Qué hacer el fin de semana en Santiago de Compostela? Atardecer no Gaiás, Sabor Novo y mucho más Cedida

Santiago de Compostela aguarda con expectación el inicio de las Fiestas del Apóstol, que tendrán sus días grandes las próximas dos semanas del mes. Mientras tanto, los Conciertos del Atardecer no Gaiás protagonizarán la tercera semana de julio con las actuaciones de Maricarme y Unto Vello.

Paralelamente, también se podrá disfrutar de diferentes eventos de corte cultural, como la 2.ª edición de las Jornadas de Flauta de Galicia; Sabor a Novo, que celebra la cultura y artesanía gallegas; y Alba de Gloria, que se centra en el patrimonio literario y cultural de Galicia.

Conciertos del Atardecer no Gaiás

Cartel de la edición de 2026 de los Conciertos del Gaiás.

Los conciertos gratuitos del Atardecer no Gaiás vuelven los jueves y viernes a la Plaza Central Cidade Cultura a las 21:00 horas para presentar unas jornadas musicales inolvidables junto a preciosos atardeceres.

Las actuaciones de este año estarán a cargo de grupos y artistas emergentes de rock, pop, rap, folclore, ritmos urbanos, electrónica y mucho más.

La programación del mes de julio vuelve esta semana con dos grandes formaciones de la música gallega:

Jueves, día 16 de julio: Maricarme

Unión de tres destacadas figuras del folk gallego: Cibrán Seixo, María Jorge y Migui Carballido, quienes mezclan acústica con electrónica y un sonido fresco contemporáneo. Llegarán al Gaiás con un adelanto de su nuevo EP.

Viernes, día 17 de julio: Unto Vello

El dueto de Bieito Pereira y Xabi Gómez rinde homenaje a las cantareiras a través del acordeón, la voz y la percusión. Presentarán en directo su nuevo disco, Inmaterial.

Festa do Escalo de Chaián

El Concello de Santiago colabora con la edición de 2026 de la Feira do Escalo de Chaián Concello de Santiago

Este fin de semana, sábado 18 y domingo 19, tendrá lugar la celebración del 50º aniversario de la Festa do Escalo de Chaián de la parroquia compostelana de Trazo.

La festividad dará inicio de manera oficial el sábado 18 con el tradicional concurso de pesca y terminará la mañana con la entrega de trofeos. Además, a lo largo de estas dos jornadas tendrá lugar el VI Campionato da Chave, una comida popular y la sesión vermú y tardeo amenizado por la orquesta Salsarena.

Festas de Santa Mariña e Virxe do Carme de Berdiá

Cartel de la edición 2026 de las Festas de Santa Mariña e Virxe do Carme de Berdiá Cedida

El sábado 18 y domingo 19 se celebrarán las fiestas patronales de la parroquia de Berdía en honor a Santa Mariña, la Virxe do Carme y el Santísimo Sacramento. Serán dos jornadas llenas de música y diversión para todos los públicos.

La programación completa de las Festas de Santa Mariña e Virxe do Carme de Berdiá 2026:

Sábado, 18 de julio

09:00 horas - Bombas de palenque y pasacalles con el grupo Argalleiros

12:30 horas - Misa solemne y sesión vermú animada por el grupo Alborada

22:00 horas - Verbena con el grupo Alborada y la orquesta Fuego

Domingo, 19 de julio

09:00 horas - Bombas de palenque y pasacalles con el grupo Argalleiros

12:20 horas - Misa solemne en honor a la Santa

13:30 horas - Misa solemne del Santísimo

14:00 horas - Sesión vermú con el grupo Galia

18:00 horas - Hinchables gratuitos

22:00 horas - Verbena con el grupo Galia y disco móvil Chocolate

II Jornadas de Flauta de Galicia

Las Jornadas de Flauta de Galicia regresan con su 2.ª edición Cedida

La capital compostelana acogerá la segunda edición de las Jornadas de Flauta de Galicia, un evento musical de corte formativo que reúne a estudiantes e intérpretes de diferentes lugares del mundo alrededor de diferentes ubicaciones de Santiago de Compostela.

El sábado 18 a las 20:30 horas empezamos con la primera jornada de esta edición en el Hostal de los Reyes Católicos, donde se podrá disfrutar de un concierto inaugural de flauta y piano, que contará con la participación del equipo docente de las Jornadas y acompañado por la pianista Isolda Crespi.

El domingo 19 a las 19:30 horas la Escola de Altos Estudos Musicais acogerá un concierto del alumnado, el cual protagonizará actuaciones solistas, propuestas de música de cámara y formaciones de ensemble de flautas.

Sabor a Novo

Cartel del evento de cultura gallega 'Sabor a Novo' Concello de Santiago

El sábado 18 y domingo 19 se podrá disfrutar de Sabor a Novo en el Pazo de San Lourenzo, una iniciativa que celebra la cultura tradicional gallega y la artesanía local.

En esta feria se podrá disfrutar de diferentes eventos relacionados con la cultura de Galicia como de un circuito tradicional con baile, canto, pandereta y percusión miúda impartido por Belem Tajes, Ramón Dopico, Mercedes Prieto y Montse Rivera.

Además, durante las dos jornadas estará abierta al público una feria de artesanía, producto local y creatividad gallega.

Lusofusco Fest

Cartel de la primera edición del Lusofusco Fest Cedida

El sábado 18 la mítica sala Moon acogerá la primera edición del Lusofusco Fest, un evento musical que tiene como objetivo impulsar la música gallega emergente y las voces femeninas.

El cartel de esta primera edición incluye a Silee, Alddara y Noa Vigo, quienes traerán a la sala Moon interesantes propuestas musicales que van desde el pop y la canción de autor hasta los sonidos más experimentales.

Alba de Gloria

Cartel del conjunto de actividades culturales y literarias 'Alba de Gloria' O Galo

El sábado 18 la Agrupación Cultural O Galo presentará una serie de actividades literarias y culturales abiertas a todo tipo de público, las cuales tienen como intención celebrar el patrimonio, la memoria y la identidad gallega.

El programa de este año incluye la lectura de Alba de Gloria de Castelao a las 12:00 horas. Esta jornada empezará con la subida a la cima del Pico Sacro, que es donde se efectuará la lectura de la obra. Al finalizar, se realizará el descenso con parada en la Cueva de la Reina Lupa y una comida en Carboeiro.

Más adelante, a las 17:00 horas, se realizará una visita guiada llamada el Románico compostelano en las tierras del Ulla y Deza, que incluye las visitas a la iglesia de San Pedro de Ansemil, la iglesia de Breixa y el castro de Toiriz.