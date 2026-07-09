Atlantic Pride, +QJazz, Carlos Rivera, Yandel y mucho más: ¿Qué hacer este fin de semana en A Coruña?

Las calles de A Coruña se inundarán de música durante este fin de semana con los diferentes festivales gratuitos y los conciertos que acogerán las diferentes salas de la ciudad. El festival de orgullo LGTBIQ+ conocido como Atlantic Pride será el mayor protagonista de la semana, pues presentará un fin de semana lleno de actuaciones gratuitas al aire libre.

Paralelamente, también podremos disfrutar de los esperados conciertos de dos figuras legendarias de la música latina: Carlos Rivera y Yandel, quienes se presentarán en el icónico Coliseum herculino. Para rematar el fin de semana por todo lo alto, también tendremos una cita gratuita en la plaza de Azcárraga con el estadounidense Big Daddy Wilson.

Conciertos del fin de semana

La leyenda del reggaeton Yandel anuncia su único concierto en Galicia el 12 de julio Cedida

El viernes 10 a las 22:00 horas llega al Coliseum el artista mexicano de fama mundial: Carlos Rivera, quien presentará su gira española de 2026 ¡Vida México! a través de once fechas que se extenderán durante todo el verano, donde interpretará los temas de su nuevo EP VIDA... y sus éxitos atemporales como Que Lo Nuestro Se Quede Nuestro o Fascinación.

El viernes 10 a las 21:00 horas tenemos una cita alternativa en el Palacio de la Ópera con el artista y compositor sueco José González, quien dará su último concierto del año en tierras gallegas. Presentará en directo su nuevo álbum, Against The Dying Of The Light, una reflexión de la humanidad, la tecnología y la incierta dirección del mundo moderno.

El domingo 12 a las 22:00 horas llega al Coliseum herculino una de las leyendas del reggaetón, Yandel, quien aterriza en A Coruña con su gran espectáculo Yandel Sinfónico, una reivindicación de su legado musical en el que reinterpreta sus grandes clásicos, como Encantadora, Nunca Me Olvides, Moviendo Caderas y muchos más.

Atlantic Pride

Cartel 2026 del Atlantic Pride

Un año más, vuelve a la ciudad herculina el festival LGTBIQ+ gratuito y al aire libre conocido como Atlantic Pride, un evento que presentará 8 jornadas llenas de música, orgullo y diversión.

Ya hemos podido disfrutar de algunas de sus primeras jornadas musicales, las cuales han estado protagonizadas por artistas tan destacados como Kika Lorace, Jorge González, Alba Reche, Kim Miller y otros más.

Durante este fin de semana, el Atlantic Pride disfrutará de sus días grandes, donde el escenario de sus actuaciones se pasará a los Jardines de Méndez Núñez, que será el lugar en el que actúen sus cabezas de cartel, como Azúcar Moreno, Whigfield, Miriam Rodríguez, Chloe Vittu, María Isabel y Zahara con su espectáculo Zahara Rave.

La programación de esta semana del Atlantic Pride:

Jueves, 9 de julio

Jardines de Méndez Núñez

Whigfield

Azúcar Moreno

Viernes, 10 de julio

Jardines de Méndez Núñez

Miriam Rodríguez

Chloe Vittu

La niña Delantro

Julieta

Sábado, 11 de julio

Jardines de Méndez Núñez

Zahara Rave

Choriza May

Pitita

Tú Peleas Como Una Vaca

Domingo, 12 de julio

María Isabel

Ricky Merino

Soraya

Dépor Locura con Juan Carlos Valerón

Cartel del próximo show de 'Dépor Locura' con Juan Carlos Valerón

El viernes 10 a las 20:30 horas la afición blanquiazul tiene cita en el Fórum Metropolitano, donde Roi da Costa presentará un nuevo show lleno de humor, emoción y sentimiento deportivista para celebrar una historia futbolística que sigue uniendo y emocionando a generaciones.

En esta ocasión, Roi da Costa estará acompañado de Juan Carlos Valerón, exfutbolista que jugó 13 temporadas junto al Deportivo de A Coruña.

¡No te lo pienses y consigue tus entradas para este show único!

Almas de Cántaro - Show de Humor & Rock

Una nueva cita con el show de humor y rock 'Almas de Cántaro' Cedida

El viernes 10 a las 22:00 horas en la sala Garufa tenemos cita con el mejor humor gallego combinado con el rock.

Este show, dirigido por Oswaldo Digón y Gari Garrido, combina dos de las mejores cosas que existen en la Tierra: humor y rock, garantizando a todo su público una jornada de viernes inolvidable.

Festival +QJazz

Cartel +QJazz 2026

Durante una semana entera -del domingo 12 al domingo 19- se podrá disfrutar del festival +QJazz, un evento musical que reunirá a diversas leyendas internacionales del jazz, a quienes se les sumarán nuevos grupos y artistas emergentes locales.

Siete jornadas en las que la protagonista será la música jazz, blues y R&B, hechas para que los fans de estos géneros puedan disfrutar en diferentes puntos de la ciudad herculina de sus autores favoritos.

La programación completa del festival +QJazz dará inicio de manera oficial el domingo 12 a las 21:00 horas en la Plaza de Azcárraga con una función gratuita de Big Daddy Wilson, el multifacético, auténtico y poderoso cantante y compositor de blues proveniente de Estados Unidos, quien regresa a los escenarios con más fuerza que nunca con su nuevo álbum Smiling All Day Long.

Cineterraza 2026

Cartel de la edición de 2026 de Cineterraza Cedida

El festival de cine conocido como Cineterraza regresa un año más al Fórum Metropolitano para protagonizar diversas jornadas de cine de culto con filmes de todas las épocas proyectados en formato 35 mm.

Al igual que en pasadas ediciones, las proyecciones serán todos los miércoles y jueves de julio a las 22:30 horas y se completarán con una charla-coloquio con personas relevantes del mundo de la cultura.

La programación de esta semana: