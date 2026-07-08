Marineda City llenará de espuma, pompas gigantes y deporte el verano de A Coruña

Marineda City celebra el verano en A Coruña con fiestas de la espuma, música y actividades para niños Cedida

El verano volverá a tener un punto de encuentro para las familias en A Coruña. Marineda City recupera una nueva edición de Summer Kids, su espacio de ocio al aire libre, que abrirá sus puertas el próximo 17 de julio con una jornada repleta de actividades gratuitas para los más pequeños.

La inauguración arrancará a las 17:30 horas con una fiesta de la espuma, una de las propuestas más esperadas de la programación estival. A partir de las 19:30 horas, el protagonismo será para Magic Bubble, un espectáculo familiar en el que las pompas de jabón, el humor y los efectos visuales serán los grandes protagonistas.

Además de estas actividades, Summer Kids volverá a contar con una zona beach club, pensada para que los visitantes puedan disfrutar al aire libre de la oferta gastronómica para llevar de los establecimientos del centro comercial.

Un circuito sobre ruedas, la gran novedad

La principal incorporación de esta edición será un pumptrack de acceso gratuito, un circuito con curvas y desniveles diseñado para recorrer en bicicleta, patinete, monopatín o patines. La instalación, desarrollada en colaboración con Decathlon, estará disponible del 17 de julio al 31 de agosto.

El recorrido, de más de 20 metros de longitud, podrá utilizarse de forma libre y está recomendado para mayores de ocho años, aunque los menores podrán acceder acompañados por un adulto. Para garantizar la seguridad, será obligatorio el uso de casco y protecciones.

La oferta deportiva se completará con una pista multideporte también de uso gratuito, donde será posible practicar disciplinas como baloncesto, bádminton o tenis de mesa durante todo el verano.

Más fiestas de la espuma

Tras la jornada inaugural, la programación continuará con nuevas fiestas de la espuma los días 24 de julio y 7 y 21 de agosto, todas ellas a partir de las 17:30 horas. Con esta iniciativa, Marineda City volverá a convertir su plaza exterior en un espacio pensado para que niños y familias disfruten del verano con actividades de ocio, deporte y entretenimiento al aire libre.