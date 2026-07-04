Así funcionan las actividades de La Potera de O Parrote, en A Coruña: precios, rutas y reservas

Tras la inauguración de La Potera by Nacosta este viernes en O Parrote, el nuevo espacio de ocio junto al mar comienza hoy sábado su actividad deportiva. El proyecto, impulsado por Nacosta Watersports, permitirá practicar paddle surf y kayak sin salir del centro de A Coruña, tanto para quienes quieran iniciarse como para quienes ya tienen experiencia.

El objetivo, explica el responsable del proyecto, Guillermo Goyanes, es acercar el mar a la ciudad y facilitar que cualquier persona pueda probar los deportes acuáticos. "Queremos transmitir a la gente la pasión que sentimos por el mar. La idea es que tengan aquí una primera toma de contacto y, si después quieren practicarlo de una forma más habitual, puedan hacerlo también en nuestra escuela de Santa Cristina", señala.

Alquiler, clases o rutas

Las actividades náuticas se dividen en tres modalidades: alquiler libre del material, clases de iniciación o perfeccionamiento y rutas guiadas.

Quienes quieran participar podrán reservar previamente contactando con La Potera o acercarse directamente al espacio. Si ese día quedan plazas disponibles podrán realizar la actividad en ese momento y, en caso contrario, reservar para otra jornada.

Además, el equipo anunciará a través de sus redes sociales diferentes rutas con plazas limitadas para que cualquier persona pueda inscribirse.

Las primeras rutas

En esta primera fase, el recorrido previsto discurrirá desde O Parrote hasta el entorno del Castillo de San Antón. "Queremos ir viendo cómo responde la zona y adaptar las rutas a las condiciones del mar y al tráfico marítimo. Si todo lo permite, la idea es bordear el castillo y llegar hasta la hache", explica Goyanes.

Cada salida contará con las autorizaciones correspondientes y se desarrollará siempre que las condiciones meteorológicas y de seguridad lo permitan.

Aqua yoga y aqua barre

La programación también incorporará actividades como aqua yoga y aqua barre, aunque no tendrán un calendario fijo. La organización elegirá las jornadas con mejores condiciones meteorológicas y anunciará cada convocatoria a través de las redes sociales, donde abrirá las inscripciones para cada sesión.

Tarifas: alquiler del material

El paddle surf tiene un precio de 15 euros por una hora o 25 euros por dos horas, incluyendo tabla, remo y chaleco. "Quienes lo necesiten podrán añadir un neopreno por cinco euros, aunque durante el verano no va a ser necesario", añade el propietario.

En el caso del kayak, el alquiler cuesta 25 euros por una hora y 40 euros por dos horas. Se trata de embarcaciones dobles, con capacidad para dos adultos y un asiento central pensado para llevar a un niño.

La Potera permanecerá abierta todos los días entre las 11:00 y las 23:00 horas. Además de la zona deportiva, el espacio cuenta con un kiosco-cafetería para quienes prefieran disfrutar del entorno sin entrar en el agua. "Nuestro objetivo principal sigue siendo promocionar el deporte, pero queremos que cualquiera pueda venir a pasar un rato agradable junto al mar. La cafetería y las actividades forman parte de la misma idea: acercar este espacio a toda la ciudad", concluye Guillermo Goyanes.