Todo lo que puedes hacer el este fin de semana en A Coruña para poner el broche de oro al mes de junio

La ciudad herculina se despide del mes de junio al ritmo de La Reina del Flow, el DJ Padre Guilherme y el fado libre de Cristina Branco. Además, también celebraremos la primera parte del gran festival herculino conocido como Noites do Porto, que presentará grandes espectáculos de conocidos artistas y grupos nacionales e internacionales como La Tania, Barry B, Vera Fauna, The Horrors y muchos más.

Y es que no tendremos ni un minuto para aburrirnos este fin de semana, pues diferentes barrios herculinos también celebrarán sus fiestas populares, como es el caso de Os Mallos y San Pedro de Visma. Cerraremos este fin de semana con una de las últimas jornadas de la feria gastronómica conocida como The Kebab Market.

Conciertos del fin de semana

El espectáculo musical basado en La Reina del Flow llega a la ciudad herculina

El sábado 27 a las 22:00 horas aterriza en el Coliseum herculino el espectáculo musical en vivo de La Reina del Flow, basado en el fenómeno audiovisual de Netflix, líder en audiencias en varios países alrededor del mundo. Una de las giras mundiales más ambiciosas del año que tendrá su única parada gallega en A Coruña. ¡No te lo pierdas!

El sábado 27 desde las 00:00 horas en la sala Pelícano tendremos una gran fiesta con el Padre Guilherme, una de las citas musicales más esperadas del mes. Durante una noche entera, la sala Pelícano bailará al ritmo de los temas del Padre Guilherme Peixoto, sacerdote portugués católico y disc-jockey.

El domingo 28 a las 19:30 horas en el Auditorio del Centro Ágora podremos disfrutar de una cita musical gratuita de Cristina Branco, quien presentará su espectáculo en vivo Cando o fado soa libre en esta edición 2026 del Festival Sons do Estío del programa Agra na Ágora.

Festival Noites do Porto

Cartel de la edición de 2026 del Festival Noites do Porto

El festival de la música coruñés conocido como Noites do Porto presenta su edición de 2026 con prometedores conciertos en diferentes salas de la ciudad. En esta ocasión, las fechas de finales de septiembre y principios de octubre se adelantan hasta finales de junio e inicios de julio, por lo que este año hemos tenido la oportunidad de celebrar el día de San Xoán al ritmo de Xoel López y Caamaño & Ameixeiras.

El festival Noites do Porto ya dio inicio el pasado lunes 22 con Lela Soto y se extenderá hasta el martes 30 de la semana que viene con Curtis Harding. Continuaremos a inicios del mes de julio con María José Llergo, Nadadora, Coti, Monsieur Periné y muchos más.

La programación del fin de semana de Noites do Porto es la siguiente:

Jueves 25 a las 20:30 horas en Garufa Club - La Tania, ganadora del Goya 2025 por Mejor Canción Original por Los Almendros. La alicantina regresa con su último disco, Palace , un universo sonoro alegre y vibrante.

ganadora del por por La alicantina regresa con su último disco, , un universo sonoro alegre y vibrante. Viernes 26 a las 21:00 horas en el Muelle de Batería - Barry B + Vera Fauna. Al rock-punk, electrónica y hip hop de Barry B se une el rap, R&B y rock clásico de Vera Fauna.

Al de Barry B se une el de Vera Fauna. Sábado 27 a las 21:30 horas en la sala Inn Club - The Horrors, la banda de rock inglesa con más de 20 años de trayectoria sigue innovándose para traer el mejor sonido a la ciudad herculina.

la con más de de trayectoria sigue innovándose para traer el mejor sonido a la ciudad herculina. Domingo 28 a las 20:30 horas en la sala Mardi Gras - ELLiS-D + Apolo18, quienes protagonizarán una noche explosiva de glam-punk, psicodelia y rock alternativo de los 90 que no dejará a nadie indiferente.

The Kebab Market

The Kebab Market llega A Coruña

Este fin de semana será la última oportunidad que tendrás para poder disfrutar de The Kebab Market en el recinto exterior de Marineda City, una feria gastronómica donde se celebran los mejores sabores del kebab.

Varios establecimientos de toda España se presentarán en A Coruña en busca de ser nombrados como el Mejor Kebab de España.

Durante todas las jornadas habrá diferentes opciones de kebabs, hamburguesas, bebidas y hasta propuestas dulces como tartas caseras. La experiencia se completará con música y muchas más sorpresas. ¡Pásate por Marineda City para descubrirlo!

Proyecciones del fin de semana

Una de las películas que se proyectarán durante este fin de semana Gabriel Azorín, 'Los mutantes'

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de la programación audiovisual de la Filmoteca de Galicia y el Fórum Metropolitano.

Por un lado, la Filmoteca de Galicia presenta un interesante programa semanal en el que se incluye una sesión dedicada a los dos volúmenes del clásico Kill Bill. También se proyectarán diversas películas de Gabriel Azorín y se continuará con el ciclo Fóra de Serie.

La programación del fin de semana de la Filmoteca de Galicia:

Jueves 25 a las 18:00 horas - Kill Bill: The Whole Bloody Affair de Quentin Tarantino

de Quentin Tarantino Viernes 26 a las 18:00 horas - Los mutantes de Gabriel Azorín

de Gabriel Azorín Viernes 26 a las 18:00 horas - Il rumore dell'universo de Gabriel Azorín

de Gabriel Azorín Viernes 26 a las 20:30 horas - Noche en la Tierra de Jim Jarmusch

de Jim Jarmusch Sábado 27 a las 18:00 horas - Noche en la Tierra de Jim Jarmusch

La programación del fin de semana del Fórum Metropolitano se centrará en filmes de autoría internacional:

10.000 KM de Carlos Marques-Marcet - Jueves 25 y viernes 26 a las 20:00 horas, sábado 27 a las 17:30 y 20:00 horas

de Carlos Marques-Marcet - Jueves 25 y viernes 26 a las 20:00 horas, sábado 27 a las 17:30 y 20:00 horas The Guard (El irlandés) de John Michael McDonagh - Jueves 25 y viernes 26 a las 20:00 horas, sábado 27 a las 17:30 y 20:00 horas

Representación teatral de Escenas de la vida conyugal

La obra 'Escenas de la vida conyugal' será una de las últimas obras representadas en junio

La conocida representación teatral protagonizada por Ricardo Darín y Andrea Pietra regresa este año a los escenarios del Teatro Colón durante todo este fin de semana. Las sesiones, ya iniciadas el pasado miércoles 24, seguirán a lo largo del día de hoy, jueves 25, y el viernes 26, sábado 27 y domingo 28.

La obra Escenas de la vida conyugal relata una serie de escenas que tienen que ver con el matrimonio y posterior relación de Juan y Mariana tras su divorcio. Es un espectáculo atemporal que sirve de reflexión de los problemas maritales de la actualidad.

Si deseas consultar la disponibilidad de las entradas y las horas de cada una de las funciones puedes entrar en el siguiente enlace.

Representación de Comedia sen título

Cartel de la obra de teatro 'Comedia sen título' de Sestrelo Teatro

El viernes 26 a las 20:30 horas tenemos cita en el Fórum Metropolitano, pues Sestrelo Teatro presentará su versión gallega de la obra lorquiana Comedia sin título.

Federico García Lorca fue asesinado cuando estaba trabajando en esta obra de teatro, por lo que tan solo se conserva su primer acto. Sin embargo, la intención crítica de Comedia sin título ya quedaba clara.

¿Te animas? Sestrelo Teatro te transportará a un momento en el que la revolución física y espiritual es inevitable.

Fiestas de Os Mallos

Cartel fiestas Os Mallos

Durante el viernes 26 y el sábado 27 se podrá disfrutar de una nueva edición de las fiestas del barrio coruñés de Os Mallos, conocidas por ser unas de las celebraciones populares más icónicas de la ciudad herculina.

Durante dos jornadas completas, los vecinos de Os Mallos y visitantes curiosos podrán disfrutar de música en directo, deliciosas propuestas gastronómicas, actividades infantiles y hasta reconocimientos a vecinos y deportistas.

La programación completa es la siguiente:

Viernes, 26 de junio

19:30 horas - Tardeo musical con Alex Rodríguez Dúo

20:30 horas - Acto de reconocimiento a deportistas del barrio

Lectura del pregón a cargo de L ucía Veiga

21:00 horas - Estreno del Himno dos Mallos , compuesto por Juan Pedre

, compuesto por Juan Pedre 22:00 horas - Verbena con la orquesta Saudade

Sábado, 27 de junio

Por la mañana - Pasacalles a cargo del grupo Aturuxo

12:00 horas - I Concurso de Empanadas

13:30 horas - Sesión vermú y tardeo en la Rúa San Vicente, frente a "El de Manolín", con las actuaciones de Fer Blanco, Lucas Llumá y Alma Libre

y 18:30 horas - Gran Sardiñada

Durante la tarde - Juegos, hinchables y actividades infantiles

22:00 horas - Macro Discoteca Éxtasis

Fiestas de San Pedro de Visma

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El viernes 26, sábado 27 y domingo 28 el barrio herculino de Visma se llenará de música, gastronomía, música en directo y deporte para celebrar sus fiestas anuales, las cuales reunirán a una gran cantidad de vecinos y visitantes.

Se celebrarán de manera paralela a las fiestas populares de Os Mallos y marcarán el fin de las grandes celebraciones en A Coruña del mes de junio.

La programación del fin de semana es la siguiente:

Viernes, 26 de junio

18:00 horas - Fiesta infantil con hinchables y pintacaras en el adro de la Iglesia

18:00 horas - Exposición fotográfica "O pasado de Visma, xentes e lugares"

22:00 horas - Festival "Rock in Visma" con las actuaciones de McKuin (tributo a Queen) y una banda tributo a Fito & Fitipaldis y otros éxitos del rock nacional

con las actuaciones de (tributo a Queen) y una banda tributo a y otros éxitos del rock nacional Durante toda la jornada - Paella

Sábado, 27 de junio

13:00 horas - Sesión vermú con Los Kibbis

18:00 horas - Partido de fútbol en los campos de Visma entre Visma, Sin Querer, Mariñeiros y San Tirso/Crendes

y 19:00 horas - Concierto punk infantil con Peter Punk y Brais das Hortas

y 21:00 horas - Actuación de DJ Javito

22:30 horas - Verbena con el Grupo Talismán

Durante el descanso - Sesión de DJ Javito

Durante toda la jornada - Churrasco y mejillones

Domingo, 28 de junio