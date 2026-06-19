ALÍA Galicia celebra su décimo aniversario con un homenaje a sus socios de honor en A Coruña

La asociación reunió a cerca de 80 invitados en el Hotel Plaza y reconoció la trayectoria de personas y entidades que han apoyado su labor durante estos diez años

La Asociación ALÍA Galicia celebró el pasado 18 de junio el décimo aniversario de su fundación en un acto celebrado en los salones del Hotel Plaza de A Coruña.

Durante el evento se realizó un reconocimiento a distintos invitados de honor que han acompañado a la entidad a lo largo de estos diez años, poniendo su experiencia, conocimiento y humanidad al servicio de los demás. Varios de ellos fueron nombrados socios de honor de la asociación, entre ellos Julio Abalde Alonso, exrector de la Universidade da Coruña y actual subdelegado del Gobierno en Galicia; Manuel Mora y Pita da Veiga, del Banco de Alimentos Rías Altas; Raúl Besada Vázquez, de la ONG Tierra de Hombres Galicia; Carlos Rosón Varela, de Igaxes; Fátima Pérez Pérez, de ABAC; y Manuel Arenas Roca, de Librería Arenas.

Cerca de 80 invitados se dieron cita para conmemorar el décimo aniversario de esta asociación sin ánimo de lucro fundada en 2015. Además de los socios y de los nuevos socios de honor, asistieron representantes de la sociedad empresarial y social gallega como Alejandro Hernández, cónsul de Islandia en Galicia; Mónica Martínez, de la Fundación Diego González Rivas; José Manuel Blanco, de Abanca; Elisa Catoria, de Afaco; Jorge Rivero, del Festival Intercentros; Cristina López, del grupo tecnológico Artabria; María Díaz, de Down Coruña; Alfonso Luis García, de la Asociación Integral de Emergencias (AIRE); y Nicanor Álvarez, de Aspronaga, entre otros.

El acto finalizó con un cóctel en el que los asistentes pudieron compartir experiencias y recuerdos vinculados a ALÍA Galicia durante estos diez años de trayectoria. La celebración transcurrió en un ambiente cercano y distendido, con el deseo de volver a reunirse dentro de otra década para seguir conmemorando la labor de la asociación.