Las entradas para ver a 'La Pija y la Quinqui' en A Coruña vuelan en segundos: en Palexco el 25 de junio

Del salón de la casa de La Pija y la Quinqui a A Coruña. Carlos Peguer y Mariang anunciaron este jueves su 'live show' el próximo 25 de junio en la ciudad herculina. Todo un acontecimiento. Sin embargo, las entradas para asistir a la grabación en directo del popular pódcast no duraron ni dos segundos, apenas unos minutos después de que sus creadores anunciaran la cita a través de Instagram, ya no habían asientos libres.

El anuncio llegó alrededor de las 14:00 horas de este jueves desde las redes sociales del propio programa. En él, los entrevistadores informaban de que el próximo 25 de junio estarán en A Coruña para grabar un episodio en directo en el Auditorio de Palexco.

Las entradas, gratuitas hasta completar aforo, no estarían disponibles hasta las 17:00 horas. Fue a través de las stories de Instagram de La Pija y la Quinqui donde se publicó el enlace para conseguir los pases. A partir de ahí, los tiques duraron milésimas de segundo. Tanto es así que a las 17:01 horas ya podía verse el cartel de "sold out".

Lo que comenzó como un podcast grabado por dos jóvenes en el salón de su piso de Madrid se ha convertido en uno de los formatos de entrevistas más populares de España.

Por el estudio de Mariang y Carlos Peguer han pasado algunas de las personalidades más conocidas del país. Desde Rosalía junto a su hermana Pili hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya participación se convirtió en todo un acontecimiento mediático.

Actualmente, marcas como Zalando respaldan el crecimiento del formato y, de hecho, será precisamente la firma de moda la encargada de patrocinar el evento que tendrá lugar en A Coruña.

¿Habrá invitado?

La gran incógnita ahora es si la parada coruñesa llegará acompañada de algún invitado sorpresa. Esther Expósito fue una de las últimas protagonistas del podcast, por lo que las especulaciones ya han comenzado entre los seguidores gallegos. ¿Aparecerá algún rostro conocido vinculado a Galicia? ¿Martiño Rivas? ¿Alfonso Rueda? Con La Pija y la Quinqui nunca se sabe.

Lo que sí está claro es que no será la primera toma de contacto de Carlos Peguer con la ciudad. El creador de contenido, conocido popularmente como "la pija" del dúo, visitó A Coruña en marzo de 2025. Durante su estancia grabó un vídeo para su canal personal recorriendo algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.