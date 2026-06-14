El refugio de Ester Expósito en verano: 15.120 habitantes, playas de agua cristalina y donde comer el mejor marisco

Muchos famosos tienen sus lugares favoritos para desconectar y dejar a un lado sus compromisos profesionales. Cantantes, actores y presentadores eligen Galicia como destino por ser un auténtico paraíso que invita al descanso, al disfrute de sus paisajes, su gastronomía y sus fiestas populares.

Una de estas celebridades es Ester Expósito, quien cada verano visita Viveiro (Lugo), el municipio natal de su madre. Durante la temporada estival es habitual verla paseando por sus calles y disfrutando de las tradicionales fiestas de la Romería do Naseiro, una de sus celebraciones favoritas.

Ester Expósito elige Viveiro para desconectar

Viveiro desde el Monte de San Roque iStock

Aunque su carrera la ha convertido en una de las actrices españolas más reconocidas de su generación, Ester Expósito nunca pierde el vínculo con sus raíces gallegas. La intérprete madrileña, conocida por dar vida a Carla en la exitosa serie Élite, así como por sus últimos trabajos en la serie Bandidos y la película El talento, regresa cada verano a Viveiro, tierra de la que procede la familia de su madre.

A pesar de haber nacido en Madrid, la actriz mantiene una estrecha relación con este municipio de la costa lucense, donde pasa parte de sus vacaciones y disfruta de algunas de las tradiciones más arraigadas del lugar. Entre ellas destaca la Romería de O Naseiro, una de las celebraciones más populares y una cita imprescindible para ella.

De hecho, en alguna ocasión ha confesado que estas fiestas son "muy especiales" por lo que representan en su vida. No es extraño verla compartiendo imágenes de sus estancias en Viveiro a través de las redes sociales, donde muestra su cariño por la localidad.

Sobre la Romería de O Naseiro recordó que "son las fiestas de mi infancia, de toda la vida, de cada verano. Son 5 días en unas cabañas que nos montamos los grupos de amigos en el bosque".

Un paraíso en la costa de Lugo

Praza Maior de Viveiro (Lugo) Shutterstock

Viveiro es uno de los destinos más atractivos de la costa de Lugo gracias a la combinación de patrimonio histórico, naturaleza, playas y gastronomía. Situado en la desembocadura del río Landro y las montañas, este municipio conserva un importante legado medieval que todavía puede apreciarse en su casco histórico, uno de sus principales puntos de interés.

Si paseas por el centro podrás descubrir algunos de sus monumentos más emblemáticos, como la Puerta de Carlos V, monumento nacional conocido popularmente como "A Maior", uno de los símbolos de la localidad y por la que se accede desde el Puente da Misericordia (del siglo XV y mide 500 metros) hasta el casco histórico.

Ponte da Misericordia

Una vez allí, te recomendamos visitar la emblemática Praza Maior, el corazón de la vida social de la localidad y escenario habitual de celebraciones y eventos durante todo el año. Es una plaza amplia y diáfana que alberga la estatua del poeta y político Nicomedes Pastor Díaz.

Entre los lugares imprescindibles también destaca el mirador de San Roque. Situado a 350 metros de altura sobre el nivel del mar, ofrece una de las mejores panorámicas de la ría, el casco urbano y el litoral. Es un enclave súper especial para disfrutar de la puesta de sol y del paisaje que rodea la villa.

La playa de Covas es otra parada obligatoria. Este arenal urbano es famoso por sus características formaciones rocosas conocidas como "castelos", que emergen del mar y crean una imagen muy característica de Viveiro. Además, junto a la playa se encuentra el monumento que recuerda al naufragio de la fragata Santa María Magdalena y el bergantín Palomo, que naufragaron en 1810.

'Castelos' de a Praia de Covas en Viveiro Shutterstock

La gastronomía es otro de los motivos para visitar Viveiro. Restaurantes, tabernas y locales tradicionales permiten degustar pescados y mariscos frescos procedentes del cercano puerto de Celeiro, además de otros productos típicos gallegos.

Si tienes la oportunidad y te coincide en tu visita, debes saber que la Semana Santa viveirense es una de las más populares en Galicia, junto a otros eventos como el Resurrection Fest, un festival de rock que cada año atrae a miles de visitantes.