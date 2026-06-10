El entrenamiento de Ana Peleteiro embarazada de 37 semanas: "Luchando contra los que juzgan mi decisión de ser mamá"

La atleta gallega Ana Peleteiro ha sorprendido a sus seguidores con un vídeo en el que muestra su entrenamiento de fuerza a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo, León.

"37 semanas llenas de emociones, de cambios, de aprendizaje y de muchísima ilusión", así ha descrito Peleteiro esta publicación, en la que enseña cómo se prepara físicamente tanto para afrontar un parto más sencillo como para regresar a la competición "cuando llegue el momento".

"Lidiando con las contracciones diarias y el cansancio acumulado"

Cargadas, peso muerto, zancadas con peso y otros ejercicios de fuerza forman parte del entreno que ha compartido la atleta gallega Ana Peleteiro en sus redes sociales. Lo que más llama la atención no son los ejercicios en sí, sino el momento en el que los realiza: embarazada de 37 semanas y a muy poco tiempo de dar a luz a León.

La deportista de élite ha mostrado cómo continúa entrenando, aunque adaptando la intensidad a esta etapa final del embarazo. Unas imágenes que han sorprendido a muchos seguidores, poco acostumbrados a ver un nivel de actividad física tan elevado a tan escaso margen del parto.

"37 semanas llenas de emociones, de cambios, de aprendizaje y de muchísima ilusión. Pero, por encima de todo, de esas ganas inmensas de conocer por fin a mi niño tan deseado y de volver, cuando llegue el momento, a lo que más feliz me hace después de ser mujer y mamá: la competición", escribió junto al vídeo.

Peleteiro también quiso agradecer el apoyo de quienes le acompañan durante esta etapa. "Nada de esto sería posible sin mi equipo incondicional, el que siempre está a mi lado, cuidándome y acompañándome en cada paso, haciendo posible que esté completando mi tercer embarazo con salud, confianza y felicidad".

La atleta se refiere a su tercer embarazo, después del nacimiento de su hija Lúa y de haber sufrido un aborto.

Como suele ocurrir en las redes sociales, la publicación generó numerosas reacciones. Muchas mujeres le trasladaron mensajes de asombro, apoyo y admiración, mientras que otras cuestionaron que siguiera realizando ejercicios con peso en una fase tan avanzada de la gestación.

Peleteiro no dudó en responder a algunas de las críticas. "No estoy cogiendo mucho peso, estoy trabajando al 20% máximo de la intensidad que suelo tener cuando no estoy embarazada", explicó a una usuaria que cuestionaba este tipo de entrenamiento durante el embarazo.

Aun así, los mensajes positivos fueron mayoría. La gallega también quiso poner en contexto las imágenes compartidas en alguna respuesta: "Esta es mi realidad de hoy, pero no han sido así todos los días de mi gestación porque mi cuerpo ha tenido días mejores y peores".

Con una última reflexión, en su vídeo resumió el desafío personal que ha supuesto compaginar la maternidad y la alta competición: "Deportista profesional luchando por no prestar atención a aquellos que juzgan mi decisión de ser mamá durante mi carrera".