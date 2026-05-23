El increíble pazo del siglo XIX utilizado para bodas en un pueblo de 17 habitantes: salón amplio y zonas ajardinadas

A la hora de planificar y organizar una boda, elegir el lugar donde los novios se darán el "sí, quiero" puede convertirse en una tarea complicada, tanto por las expectativas como por las necesidades de cada pareja.

En la nueva edición de los Wedding Awards, los prestigiosos galardones anuales otorgados por Bodas.net, el portal destaca un listado de fincas de referencia en la provincia de A Coruña, entre las que sobresale el Pazo de Tambre.

Un enclave único rodeado de jardines, lagos y estanques

Ubicado en una pequeña aldea, de apenas 17 habitantes, de Serra de Outes, el Pazo de Tambre se presenta como un enclave único para celebrar bodas en un entorno tranquilo, combinando el encanto de la arquitectura tradicional gallega.

Está rodeado de jardines, lagos y estanques que se extienden a lo largo de 200.000 metros cuadrados, y cuenta con diferentes salones pensados para adaptarse al tamaño y estilo de cada celebración.

En este sentido, el Pazo de Tambre dispone de amplios espacios para grandes convites de hasta 300 personas, y salas más íntimas para bodas con entre 20 y 70 comensales. "Todo está diseñado para darte toda la comodidad", prometen desde Bodas.net.

Jardines del Pazo de Tambre Pazo de Tambre (Web)

La ceremonia, por otro lado, puede celebrarse en tres espacios diferentes: el embarcadero privado, presidido por una acacia centenaria; el lago, rodeado de nenúfares; y los jardines, repletos de vegetación, flores, plantas y fuentes.

En caso de lluvia, el Pazo de Tambre dispone de varias opciones cubiertas, como el columnado exterior de Los Olivos, el interior de Casablanca o el salón del Pazo.

También ofrecen un servicio de decoración y organización de bodas, así como "una red de empresas colaboradoras que brindan todo tipo de servicios": servicio de autobuses, coches y carruajes, música en directo, fotografía y vídeo, animaciones, etc.

Cocina tradicional y exótica

Banquete de bodas Pazo de Tambre (Web)

Capitaneada por los chefs Javier Hurtado y Víctor Pumarega, la propuesta gastronómica ofrece un amplio repertorio de platos para conquistar hasta los paladares más exigentes, combinando recetas de la cocina tradicional gallega con elaboraciones más innovadoras y contemporáneas.

Los novios contarán con la posibilidad de hacer dos degustaciones previas. En la primera, podrán saborear algunos de los platos, y en la segunda, con la degustación de los aperitivos, conocerán el funcionamiento de todos los stands.

Por otro lado, el Pazo de Tambre dispone de un total de 15 habitaciones y suites pensadas tanto para los novios como para los invitados que necesiten alojamiento.

Decoradas con mobiliario de la época y equipadas con todas las comodidades, las estancias ofrecen espectaculares vistas a la finca y al río Tambre. El precio incluye desayuno y acceso gratuito a la piscina.