Asperga celebra 20 años de apoyo a personas autistas y sus familias en A Coruña

La Asociación Gallega de Asperger (Asperga) conmemoró este sábado en A Coruña sus dos décadas de trayectoria con un acto que reunió en el Paraninfo de la Universidade da Coruña a personas autistas, familiares, profesionales y representantes institucionales para poner el foco en los avances logrados y en los retos que todavía persisten en materia de inclusión social.

Bajo el lema "20 años de voces autistas", la jornada sirvió para repasar el recorrido de una entidad nacida en 2006 y que se ha convertido en un referente en Galicia en el acompañamiento a personas con trastorno del espectro autista y a sus entornos familiares.

El encuentro contó con la participación de responsables públicos de distintas administraciones, así como representantes del tejido asociativo gallego vinculado al autismo, que coincidieron en destacar la importancia de seguir fortaleciendo recursos y servicios específicos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas autistas durante todas las etapas vitales.

A lo largo de las diferentes mesas de diálogo, los participantes repasaron la transformación que ha experimentado la atención al autismo en los últimos veinte años, con diagnósticos cada vez más precisos y modelos de intervención más personalizados, especializados y multidisciplinares.

Educación verdaderamente inclusiva

Uno de los asuntos que centró buena parte del debate fue la necesidad de avanzar hacia una educación verdaderamente inclusiva. Familias y profesionales compartieron experiencias relacionadas con dificultades de adaptación en las aulas y situaciones de acoso escolar, poniendo de relieve la necesidad de reforzar la formación del profesorado y la sensibilización desde edades tempranas.

Los asistentes coincidieron en subrayar que la detección precoz y la atención temprana continúan siendo fundamentales para garantizar mejores itinerarios de desarrollo personal, aunque también se destacó el aumento de diagnósticos en edad adulta, una realidad cada vez más visible.

Desde Asperga explicaron que muchas personas adultas llegan a la asociación tras identificar rasgos comunes con sus hijos o hijas ya diagnosticados, lo que ha llevado a la creación de recursos específicos para este colectivo, incluyendo orientación laboral y acompañamiento psicosocial.

Precisamente, la inclusión en el mercado de trabajo fue otro de los ejes centrales del encuentro. Durante la jornada se defendió la necesidad de adaptar los entornos laborales a las capacidades y necesidades de las personas neurodivergentes, promoviendo modelos de autonomía alejados de enfoques paternalistas.

Uno de los testimonios más emotivos fue el de Rubén Pardiñas, usuario de la entidad, que quiso destacar el papel transformador que Asperga ha tenido en su vida. "Aquí encontré herramientas para ordenar mis pensamientos, crecer como persona y construir una red de apoyo que ha sido fundamental", expresó.

La jornada concluyó con un homenaje a las personas fundadoras y a quienes han contribuido al desarrollo de la asociación a lo largo de estos veinte años. El cierre sirvió para reivindicar la continuidad de un proyecto colectivo que mira al futuro con el objetivo de seguir ampliando derechos, apoyos y oportunidades para las personas autistas y sus familias.