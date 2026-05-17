El coruñés que triunfa restaurando coches y motos en TikTok: "La comunidad del motor es muy sana"

En un pequeño garaje de A Coruña, entre herramientas, motores desmontados y piezas de coches y motos, José Núñez pasa buena parte de su tiempo restaurando vehículos y compartiendo el proceso en TikTok. Bajo el nombre de @jaxts__, este joven coruñés ha conseguido crear una comunidad alrededor de la mecánica autodidacta y la restauración de motos y coches clásicos.

Su pasión por el motor viene desde niño. "Cuando era pequeño me gustaba desmontar y montar coches teledirigidos. A veces no funcionaban después, pero todo empezó ahí", recuerda entre risas.

Con el tiempo decidió unir esa afición por la mecánica con otra de sus pasiones: las redes sociales. "Antes hacía contenido de gaming y un día se me ocurrió juntar los dos hobbies", explica.

Sin esperarlo demasiado, sus vídeos comenzaron a ganar repercusión, especialmente gracias a uno de sus proyectos más conocidos: la restauración completa de una Gilera Runner de 1999.

Una moto que despertó la nostalgia de miles de personas

José cree que el éxito de esa restauración tiene mucho que ver con el componente emocional de la moto. "A mucha gente le recuerda a su niñez", señala.

La Gilera Runner, muy popular hace años entre adolescentes, conectó rápidamente con seguidores apasionados del motor. "Antes las motos de 50 eran como ahora los patinetes eléctricos. Mucha gente las reparaba ella misma y por eso saben tanto de esos motores", comenta.

El proceso completo de restauración le llevó cerca de un año. Todo lo hizo de manera autodidacta, apoyándose en información de internet y también en herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT. "Desmonté y monté el motor dos veces porque no estaba respetando el torque de los tornillos", explica sobre una de las partes más complicadas del proyecto.

TikTok, mecánica y aprendizaje autodidacta

Actualmente trabaja en un nuevo reto: recuperar un Peugeot 207 con más de 300.000 kilómetros que compró a bajo precio. La idea es restaurarlo poco a poco mientras comparte todo el proceso en redes sociales. "Mi objetivo es dejarlo prácticamente nuevo", asegura.

José reconoce además que la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta habitual en su día a día. "Ahora la utilizo para todo", comenta. Desde identificar piezas mediante fotografías hasta buscar posibles averías o ayudarse en la edición de vídeos, asegura que este tipo de tecnología facilita mucho el aprendizaje para quienes empiezan en la mecánica desde cero.

El antes y el después de la Gilera Runner

Una comunidad unida por la pasión por el motor

Más allá de enseñar reparaciones, José destaca el ambiente que existe dentro de la comunidad del motor en internet. "La gente ayuda muchísimo. Siempre están pendientes de si haces algo mal para echarte una mano", afirma.

El creador coruñés cree además que las redes sociales están ayudando a visibilizar oficios tradicionales que muchas veces pasan desapercibidos. "Ahora se está viendo mucho más el trabajo real de la gente", explica.

También reivindica una imagen diferente de los jóvenes aficionados al motor. "A veces nos encasillan en hacer derrapes o cosas así, pero la mayoría somos chavales arreglando coches, aprendiendo y ayudándonos entre todos", señala.

En muchos de sus vídeos cuenta además con la ayuda de su tío Alberto, que le ayuda una mano tanto con las reparaciones como con la grabación del contenido. "Siempre que lo llamo está ayudándome, aunque sea sujetando una luz", concluye.