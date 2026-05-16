Qué hacer en Santiago de Compostela hoy, sábado 16 de mayo, por las Fiestas de la Ascensión 2026

Qué hacer en Santiago este 16 de mayo por las fiestas de la Ascensión.

Las Festas da Ascensión 2026 llegan al fin de semana cargadas de propuestas para seguir pasándoselo en grande. Tras arrancar el pasado martes con la presentación de O Cuarto de Tanxugueiras y del desfile de los cabezudos o el concierto de Mondra el jueves, su día grande, la celebración continúa este sábado con mucha música y planes para disfrutar de la jornada.

La alborada dará inicio un día más a las fiestas en Santiago de Compostela, que ofrece gran cantidad de opciones para disfrutar de la música en varios emplazamientos. Además, sigue el Torneo da Chave y los más mayores celebran su tradicional fiesta en Amio.

El cartel de la Ascensión 2026, por otro lado, ha sido diseñado por la compostelana Sara Romero, graduada en Bellas Artes.

La composición nace de la idea "de ir todos cara á festa como unha invitación colectiva" y consta de una figura central acompañada de elementos como los cabezudos, la música tradicional o la noria y el palco de la música de la Alameda, así como de un pichel (relacionado con el término picheleiro) o por una tapa de polbo á feira.

Alborada

La Asociación Cultural Xirandaina se encargará de la alborada este sábado. El evento podrá disfrutarse entre las 10:00 y las 12:00 horas desde As Fontiñas hasta la plaza de A Inmaculada.

Campeonato Galego de Espada

El Pabellón de Pontepedriña será el escenario del Campionato Galego de Esgrima en la modalidad de Espada Absoluta. La competición arrancará a las 09:00 horas con los primeros participantes y, desde las 14:30 horas, competirán las últimas.

FastLife ExpoMotor

El Outlet Área Central acoge entre las 11:00 y las 20:00 horas una exposición de vehículos clásicos y contemporáneos. Habrá coches espectaculares, actividades en directo, concursos y experiencias pensadas para todos los públicos.

Festa dos maiores

La XXVI Festa para as personas maiores se celebrará en el recinto ferial de Amio a las 14:00 horas. Los asistentes podrán disfrutar de una comida a la que seguirá una actuación musical del Grupo Mar Dávila.

Escuelas de baile tradicional

Las escuelas de baile tradicional de la ciudad ofrecerán actuaciones y talleres en varios emplazamientos de la ciudad desde el mediodía hasta la tarde, con una actuación conjunta en la plaza da Quintana a las 13:00 horas. Esta es la programación completa:

Plaza de Santo Agostiño

12:00 horas - Grupo de Baile e Música Tradicional Brincadeira

12:45 horas - Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

18:45 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

Plaza de Cervantes

12:00 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

12:45 horas - Grupo de Baile e Música Tradicional Brincadeira

18:00 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

Plaza do Toural

12:00 horas - Agrupación Folclórica Colexiata do Sar

12:45 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

18:00 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

Plaza do Obradoiro

12:00 horas -Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

12:45 horas - Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos

18:00 horas - Obradoiro de Cultura Tradicional Ultreia

Torneo da Chave

El XLIX Torneo da Chave iniciado ayer continúa hoy en las inmediaciones de la Escuela Infantil Santa Susana, en la Alameda. Las personas interesadas en conocer más sobre este juego tradicional gallego podrán hacerlo desde las 17:00 horas.

Corales

Varias corales participan este sábado en el concierto del Teatro Principal, que comenzará a las 20:00 horas. En concreto, las agrupaciones que estarán presentes son Coral Coto da Nai de Aríns, Coral Ponte Mantible, Coral Amigos do Castiñeiriño, Coro Crecente de voces graves y Coro Harmonia Stellae.

Cantos de Taberna

Los cantos de taberna son uno de los protagonistas de la noche en Santiago de Compostela. Estos son los lugares, hora y grupos que se podrán escuchar en la ciudad:

Muiñeiros do Sarela en Airas Nunes (rúa do Vilar) a las 20:00 horas

Esfolladores en Riquela (Preguntoiro) a las 20:00 horas

Sons de Solobioen el Bar Suso (rúa do Vilar) a las 20:00 horas

Muiñeiros do Sarela en el Bar Moha (rúa de San Roque) a las 21:00 horas

Raianos en el Bar Pepe Payá (rúa Cardeal Payá) a las 21:00 horas

Esfolladores en el Bar Medusa (plaza de Salvador Parga) a las 22:00 horas

Sons de Solobio en el Bar Gramola (plaza de Cervantes) a las 22:00 horas

Raianos en el Bar Gramola (plaza de Cervantes) a las 23:00 horas

Alba Reche

La cantautora Alba Reche actuará esta noche en la plaza da Quintana en el marco del ciclo SON Estrella Galicia. El concierto de la artista, que se dio a conocer en la décima edición de Operación Triunfo, arranca a las 22:00 horas.

Orquesta Atenas

La verbena sigue sonando con fuerza en la Alameda de Santiago, donde actuará la Orquesta Atenas desde las 22:00 horas.

Romaría das Flores

El parque de Belvís acoge la Romaría das Flores tanto hoy como mañana. Música, gastronomía y cultura se dan la mano en este emplazamiento en el que será posible disfrutar de los siguientes conciertos:

12:45 horas - Fuego Lolita

14:00 horas - Lisasinson

15:00 horas - Chicho Selektor

16:30 horas - Saibran

18:00 horas - Familia Caamagno e a Orquestra do Quince

19:30 horas - Los mejillones tigre

21:00 horas - Los Punsetes

22:00 horas - Pídechas o corpo

Paralela a la Romaría das Flores se celebrará en el parque de Belvís la Feira de Editoras de Compostela. Estarán Através Editora, Boadicea, Chan da Pólvora, Cuarto de Inverno, Irmás Cartoné, Malafera, Rodolfo e Priscila y Sacauntos.

Las atracciones

Las atracciones ubicadas en la Alameda de Santiago son un clásico de las fiestas que visitan cada año miles de personas y que se pueden disfrutar desde el pasado viernes hasta el 25 de mayo. Los horarios inclusivos sin ruido serán los días 16 y 17 de mayo de 17:00 a 19:00 horas.

Una de las atracciones favoritas de los compostelanos y visitantes es la noria. Con 54 metros de altura, ofrece unas privilegiadas vistas de la Catedral, la Cidade da Cultura o el Ensanche. El precio se mantendrá: 6 euros por girar cinco minutos, según confirmó el propietario de Norias Sánchez, Paco Sánchez.

El Punto Lila, por otro lado, estará instalado en la Alameda entre el 12 y el 16 de mayo con horario de atención de 20:00 a 01:00 horas.