El Camino de Santiago más solidario: este famoso hará una flexión por cada euro recaudado

El Camino de Santiago esconde millones de historias: de amor, de superación, de retos... Y la de Iñigo Tina no lo es menos. El ex concursante de Gran Hermano comenzó esta semana su particular ruta con el objetivo de recaudar fondos para la protectora y santuario Todos los Caballos del Mundo a través de 'Huellas a Santiago'.

Creador de contenido centrado en la promoción de hábitos saludables, el joven no caminará hasta Santiago de Compostela solo, sino acompañado por Bruna: "He decidido realizar un reto que nace desde lo más profundo de mi ser, gracias a experiencias que han cambiado mi vida (la más importante: mi perra Bruma, que me salvó)".

De esta forma, Iñigo Tina afronta esta experiencia no solo como un reto, sino como un compromiso. El creador de contenido ayudará a Todos los Caballos del Mundo, que lleva más de 30 años rescatando animales víctimas "de maltrato extremo". Actualmente, son más de 200 caballos, perros, gatos o aves que han encontrado una segunda oportunidad en este espacio.

El santuario, además, participó en la creación del Real Decreto 804/2011, "gracias al cual hoy pueden ser considerados animales de compañía y estar protegidos por la ley". La protectora necesita ahora ayuda y el ex concursante de Gran Hermano ha decidido prestársela haciendo de su Camino de Santiago una acción solidaria.

"El objetivo es conseguir 6.000 euros entre todos los que queráis uniros a mí y a este proyecto, para ayudar al santuario a cubrir alimentación y gastos veterinarios de todos los animales a los que cuidan", explica Iñigo Tina en la plataforma Mi grano de arena, donde ya ha recaudado más de 600 euros.

Una flexión por cada euro recaudado

El camino de Iñigo Tina va mucho más allá, al añadirle un particular reto para darle emoción a los 800 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago. El creador de contenido hará una flexión por cada euro recaudado. "Cuánto más me apoyéis, más cerca estaré de arrepentirme...", bromea el joven, que espera arrepentirse "un poquito".

"Aunque estoy totalmente dispuesto y decidido y la mayor alegría que me daríais es si hacéis que me diga a mí mismo: Íñigo, tú esto no lo has pensado bien... Pero cuando uno se decide por algo, debe volcarse. Yo lo veo así, y creo que vosotros estaréis también de acuerdo", indica en el texto de la iniciativa, a través de la que quiere demostrar que cada euro cuenta.

Así, el joven invita a los ciudadanos a "unir sus huellas" a las suyas y Bruna aportando su ayuda a Todos los Caballos del Mundo.

"Estamos convencidos de que juntos podemos llegar a esos 6.000 euros que tanto pueden solucionar, porque con ello el Santuario podrá comprar heno, cremas para las heridas, lociones contra las moscas y mosquitos, comida específica para los caballos geriátricos... Para poder darles la calidad de vida que sin duda merecen", añade Iñigo Tina.