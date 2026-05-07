A Coruña acoge su primer Distinguished Gentleman’s Ride: "Es una forma elegante de concienciar"

A Coruña celebrará el próximo 17 de mayo la primera edición de la Distinguished Gentleman’s Ride, un evento internacional que une motos clásicas, estética elegante y una causa solidaria: la concienciación sobre la salud masculina, especialmente el cáncer de próstata, de la mano de la fundación Movember.

La iniciativa, que se celebra de forma simultánea en ciudades de todo el mundo desde hace 15 años, llega por primera vez a la ciudad impulsada por Sergio Janeiro. "Llevaba años queriendo participar en otras ciudades como Madrid o Oporto, pero nunca podía, así que decidí organizarla aquí", explica.

Aunque esta primera edición tendrá un carácter modesto, el objetivo es claro: sumarse a un movimiento global que ya ha recaudado millones de euros. "Va a ser una ruta sencilla, pero con la ilusión de unirnos a algo que ya funciona en todo el mundo", señala.

Una iniciativa con causa solidaria

La marcha consistirá en un recorrido breve -de unos 30 kilómetros- pensado para motos clásicas, vintage y neo-retro, que partirá desde las afueras de la ciudad y concluirá en el centro. La organización reserva los detalles del itinerario a las personas inscritas, aunque ya se puede participar o colaborar a través de la web oficial del evento.

Uno de los aspectos más llamativos de la Distinguished Gentleman’s Ride es su estética. Los participantes visten trajes elegantes, inspirados en estilos clásicos, alejándose de la imagen tradicional del motorista. "El fundador, hace unos 15 años, estaba viendo la serie Mad Men y le gustó esa estética de la gente trajeada. Pensó que podía ser una forma llamativa de llamar la atención y cambiar esa imagen más rebelde del mundo de la moto", explica Janeiro.

Por el momento, la cita cuenta con una veintena de inscritos y cerca de 180 euros recaudados, aunque la organización espera que la participación crezca en las próximas semanas. "Aún quedan días y confiamos en que se apunte más gente. Además, no hace falta tener moto para colaborar, cualquiera puede hacer una aportación a la causa", añade.

El evento está vinculado a la fundación Movember, con la que Janeiro mantiene relación desde hace años a través de iniciativas de concienciación. "Yo conozco el movimiento desde hace muchos años y, desde que estudiaba la carrera, un grupo de amigos y yo siempre nos dejamos el bigote en noviembre. Empezó como algo anecdótico, pero al final te hace estar más ligado a la causa y seguir colaborando cada año", comenta.

A Coruña se incorpora así a una red global de ciudades que utilizan la pasión por las motos como altavoz para una causa social. Las personas interesadas en sumarse a la ruta o colaborar con la iniciativa pueden inscribirse o hacer su aportación a través de la web oficial del evento.