Mercado Boanerges acelera su crecimiento en eventos y refuerza su posición en Santiago de Compostela

El espacio compostelano potencia su segmento MICE tras un fuerte incremento de la demanda y alianzas estratégicas con agencias internacionales; gigantes como BBVA, Santander, Coca-Cola o Roche ya han confiado en sus instalaciones para sus encuentros corporativos

En un momento de creciente demanda de espacios diferenciales para eventos corporativos y experiencias de marca, Mercado Boanerges da un paso definitivo en su evolución consolidando su especialización total en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions).

Durante los últimos dos años, el mercado gastronómico compostelano ha experimentado un notable crecimiento en su facturación vinculada a eventos. Este impulso nace de la confianza de empresas, agencias y organizadores que buscan propuestas flexibles, con una ejecución impecable y una identidad propia vinculada al territorio.

Alianzas de primer nivel y clientes globales

La consolidación de Boanerges como enclave de referencia se refleja en su selecta cartera de clientes. Compañías de relevancia mundial como BBVA, Banco Santander y Coca-Cola, así como firmas punteras del sector salud como Laboratorios Roche, han elegido el mercado para sus reuniones estratégicas y presentaciones.

Este posicionamiento se ha visto reforzado por la estrecha colaboración de Boanerges con agencias de eventos de primer orden internacional. La confianza de partners como American Express y MT Global, líderes indiscutibles en la gestión de eventos globales, avala la capacidad del espacio para cumplir con los estándares de calidad y logística más exigentes del mercado.

Evento celebrado en el Mercado Boanerges. Cedida

Un espacio diseñado para la versatilidad

Como respuesta a esta evolución, Boanerges ha destinado íntegramente su segunda planta a la celebración de eventos, configurando un entorno versátil preparado para acoger:

Reuniones estratégicas y formaciones de alto nivel.

Presentaciones de producto y cócteles institucionales.

Catas exclusivas y dinámicas de team building.

El espacio ha sido técnicamente adaptado para responder a formatos híbridos y presenciales, permitiendo un alto grado de personalización para cada marca. Esta infraestructura ya ha dado servicio a entidades como la TVG, Obramat, Farline o Mapfre Argentina, demostrando una versatilidad que atrae tanto al tejido empresarial local como al internacional.

Una línea estratégica de negocio

Lejos de ser un servicio accesorio, los eventos son hoy una de las líneas estratégicas principales de Boanerges. El mercado cuenta con un equipo especializado que acompaña al cliente en el diseño integral de la propuesta, donde gastronomía, espacio y experiencia funcionan de forma cohesionada.

“En estos últimos dos años hemos visto cómo el evento ha pasado de ser una oportunidad a convertirse en un pilar clave de nuestro negocio. La incorporación de grandes cuentas y el trabajo codo con codo con agencias líderes como American Express nos ha permitido elevar el estándar y ofrecer un servicio sólido, flexible y orientado a resultados”, señala Adrián Acevedo, Responsable de Desarrollo de Negocio de Mercado Boanerges.

Con esta evolución, Mercado Boanerges se posiciona no solo como un espacio singular en Santiago de Compostela, sino como un partner especializado capaz de aportar valor real y un entorno diferencial para el mundo de la empresa.