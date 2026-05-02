El pueblo con un castillo medieval del siglo XII derribado en la Guerra Irmandiña: tiene una fiesta en su honor

Castillos, fortalezas, murallas, pazos y catedrales se alzan en distintos rincones del territorio gallego. Muchos de ellos llevan en pie desde hace siglos, siendo testigos de momentos cruciales en la historia de la región. Este rico patrimonio constituye un motivo de orgullo e identidad allá donde se ubican.

Un buen ejemplo es el Castillo de Vimianzo (A Coruña), una de las fortalezas mejor conservadas de Galicia. Esta construcción medieval fue derribada durante la Guerra Irmandiña, pero reconstruida posteriormente en el siglo XV, manteniéndose en pie hasta la actualidad. Cada verano se celebra un festival que revive su historia.

El antes y el ahora del Castillo de Vimianzo

Aspecto actual del Castelo de Vimianzo, en A Coruña Shutterstock

Si visitas Vimianzo, lo primero que verás es su imponente castillo, una fortaleza medieval cuyos orígenes se creen que se sitúan entre los siglos XII y XIII, cuando la familia Mariño la levantó para ejercer el señorío concedido por el rey Alfonso IX.

El castillo actual no es exactamente el original. En el siglo XV pasó a manos de los Moscoso de Altamira y fue escenario de varios hechos históricos que marcaron un antes y un después en Galicia, como el cautiverio del obispo Alonso de Fonseca e Acevedo y la Guerra Irmandiña (1467-1469). Esta última, acabaría por destruir y derribar la construcción.

Así, el castillo fue una de las víctimas de la lucha gallega frente a la represión y los abusos feudales. "Este acontecemento vai provocar a fuxida de toda a gran nobreza galega cara a Castela e Portugal, sendo destruídas ou seriamente danadas a maioría das fortificacións existentes", indican desde el concello de Vimianzo.

Tras la derrota Irmandiña, fue el mismo Alonso de Fonseca e Acevedo, quien había estado preso, el que ordenó reconstruir el castillo.

Interior del Castelo de Vimianzo Shutterstock

Desde finales del siglo XV, los condes de Altamira se trasladaron a la corte y dejaron el castillo en manos de los alcaides, manteniéndose como centro de poder local durante siglos. Ya en el siglo XIX, Evaristo Martelo Paumán del Nero impulsó una gran reforma que lo hizo habitable.

En 1936 fue expropiado y se convirtió en símbolo de resistencia durante el golpe de Estado, aunque después volvió a la familia Martelo y cayó en abandono. Finalmente, en 1973 fue adquirido y restaurado por la Deputación da Coruña y abierto al público como espacio cultural y turístico.

Hoy es uno de los grandes atractivos de la Costa da Morte, y cada verano cobra vida con el "Asalto ao Castelo", una fiesta que se lleva a cabo el primer sábado de julio que recrea la Revuelta Irmandiña con historia, leyenda, gastronomía y música.

Festa de "O Asalto ao Castelo de Vimianzo"

La primera vez que tuvo lugar esta fiesta fue el 5 de julio de 1996. Este 2026, el festival de "Asalto ao Castelo" se celebrará el viernes 3 y el sábado 4 de julio, y ya se conocen los artistas que serán los encargados de poner la música a esta festividad que honra a la lucha del pueblo gallego contra el poder abusivo de los señores feudales.

"Non é unha festa medieval, aínda que se inspire en feitos históricos da Idade Media, xa que mestura a inspiración histórica co mundo actual e os problemas da sociedade presente", indican desde la web del festival.