Planes para pasárselo en grande este puente de mayo en Santiago: conciertos, teatro y más

Santiago de Compostela disfrutará de un fin de semana largo gracias al festivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Viernes, sábado y domingo, tres jornadas para disfrutar de la amplia variedad de planes que ofrece la capital gallega desde hoy mismo.

Del Cruceiro Fest a conciertos en las salas compostelanas, pasando por las exposiciones que esperan una visita en estas jornadas, las oportunidades de pasárselo en grande en la ciudad son amplias. Y es que hasta los más pequeños de la casa podrán disfrutar de actividades pensadas para ellos.

En Quincemil hemos hecho una selección de algunos de los planes de Santiago de Compostela desde este mismo jueves hasta el domingo.

Música

Aphonnic actuará este sábado en Santiago.

Santiago acoge hoy jueves Cruceiro Fest, un festival de música urbana en gallego que contará con las actuaciones de Lg1do, Guzmen, Xian Pais, Willow Ghz, Lil Sam, Jallejo, Big Meu, Kid Mount, X Maseda y Ak Villar, así como los DJs Kike Varela y Zarko. Será desde las 19:00 horas en una carpa del aparcamiento público de Salgueiriños.

Aphonnic actuará en la Sala Capitol este sábado tras haber girado por toda la península durante los dos últimos años para presentar #crema. Un concierto (el único que harán en sala este 2026) que arrancará a las 20:30 horas y que contará con invitados de lujo.

La Sala Moon Music de Santiago acoge este 2 de mayo un concierto de rock alternativo en español de la mano de los madrileños Bisonte Blanco y los ferrolanos Pulpa. Una noche de psicodelia y buen directo que dará comienzo a las 21:00 horas.

La música continuará el domingo con la actuación de Pablo Sanmamed, que presentará A estrela mostrada en el Teatro Principal a las 20:30 horas. Un viaje sonoro entre lo medieval y lo contemporáneo que hará resonar el pasado en la sala.

Para los más pequeños

'O mellor primeiro concerto para bebés' podrá disfrutarse este sábado en Santiago.

O mellor primeiro concerto para bebés es una oportunidad única de que los más pequeños de la casa descubran a Monteverdi y Mozart, el jazz o la tradición portuguesa. Un acercamiento a músicas de diferentes épocas y estilos que se podrá ver este sábado en el Auditorio de Galicia a las 11:00 horas.

Las artes escénicas brindan a Santiago Lumiero, un espectáculo visual y musical para la primera infancia. Lumiero y su hija Lumina exploran un mundo de luces, sombras y música para crear una experiencia mágica y entrañable en la que reina la imaginación y el buen humor. Este domingo en el Auditorio de Galicia a las 11:00 horas.

Intercentros

Programación del Teatro Intercentros en Santiago. Concello de Santiago

El XXX Certame de Teatro Intercentros comenzó el pasado lunes y sigue este fin de semana. Considerado como una de las iniciativas educativas y culturales más consolidadas de la ciudad, la iniciativa que nació en el Instituto Xelmírez en el curso 1995-1996 llega este año a su 30ª edición.

En una fecha tan especial, la participación llega a 500 actores y actrices de 16 grupos teatrales: seis de Educación Secundaria, nueve de Educación Primaria y un invitado especial. El último día de las representaciones, el miércoles 6 de mayo, se celebrará la Gala Conmemorativa del 30 aniversario desde las 17:30 horas.

Y más teatro

Hamlet se podrá ver en el Salón Teatro.

El Centro Dramático Galego ofrece la obra Hamlet en el Salón Teatro de viernes a sábado. La obra más famosa de la historia fue escrita alrededor de 1600 por un hombre que, como Atlas, intentó coger La Tierra y todos sus asuntos para colocarlos en su teatro de Londres, The Globe. Desde entonces, el teatro se convertiría en un espejo en el que la humanidad podría observarse.

Espectáculos

El Mago Marcos Waldemar. Cedida

El campeón de España de magia, Marcos Waldemar, llega a Santiago con su espectáculo Inherente. El show podrá verse desde las 20:30 horas del sábado en el Teatro Compostela, donde los espectadores quedarán asombrados con ilusiones participativas, mentalismo y magia con olores, entre otras sorpresas.

El Auditorio Abanca, por otro lado, ofrecerá el show Piensa en Wilbur. Un espectáculo brutalmente tierno el domingo a las 18:00 horas. Acrobacias, humor y mucho riesgo forman parte de esta propuesta que (literalmente) impactará en el público.

Exposiciones

Colita, la fotógrafa que retrató a las mujeres 'antiféminas' de la dictadura

La Fundación Eugenio Granell acoge las muestras Granell cumple 30 años y Boutique Amparo, mientras que en la Cidade da Cultura se pueden visitar As estacións do ano na arte galega dos séculos XX e XXI y O Galiverso. Este espacio, además, ofrece una mirada sobre la homenajeada por el Día das Letras Galegas a través de Mulleres sobranceiras. Luísa Villalta. Música, palabra e compromiso.

También se podrá visitar en el Gaiás la experiencia inmersiva O Galiverso, que permite explorar virtualmente el patrimonio cultural y natural de Galicia. Así, el público podrá recorrer espacios como el antiguo Portomarín antes de la construcción del embalse de Belesar, o visitar enclaves de gran valor como la Cova de Eirós, la playa de Teixidelo, el Cañón del Sil o la cripta del Apóstol en la Catedral de Santiago.

El Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) ofrece la posibilidad de Lluís Hortalà. Ante a Lei e Internalities. Arquitecturas para un equilibrio territorial. Sigue también disponible, en este caso en el Auditorio de Galicia, la muestra Antifémina de Colita.

La exposición Aventura da mirada está en la Galería de Arte Luisa Pita, mientras que en la Sede Afundación Santiago de Compostela se puede visitar A Natureza das cousas. Son, sin embargo, muchas las muestras que pueden conocerse este fin de semana en Santiago. Y tú, ¿cuál no te vas a perder?

Feria de Artesanía

Pop-up de artesanía "Materia Prima". Cedida

La feria de artesanía Materia Prima ya se puede visitar en el Outlet Área Central. Aquellos que buscan productos únicos, originales y con valor artesanal pueden encontrarlos en algunos de los 20 talleres que exponen y ponen a la venta sus creaciones hechas a mano. Está abierta todos los días menos el festivo del 1 de mayo.

Organizada en colaboración con la Asociación para el fomento e impulso de la artesanía gallega (Afiga), la feria destaca por la variedad y calidad de las piezas, que incluyen trabajos en madera, cuero, bisutería y joyería, accesorios de moda, velas, textiles, bordados e ilustraciones. Una oportunidad para descubrir y apoyar la artesanía local y encontrar regalos especiales.