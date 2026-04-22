A Coruña marca la diferencia: entra en el top 50 mundial de ciudades más deseadas para recorrer a pie

Sobran los motivos para visitar A Coruña. La ciudad herculina ofrece una destacada cocina tradicional, cuenta con varios museos y una variada oferta de espacios naturales y urbanos. En este sentido, destaca el Paseo Marítimo, uno de los más largos de Europa.

A Coruña es una ciudad que se puede recorrer a pie y, para ello, dispone de numerosas zonas que permiten descubrir su belleza mientras se pasea. De hecho, figura ahora en el Top 50 mundial de las ciudades más deseadas para recorrer a pie.

A Coruña, en el Top 50 mundial de ciudades para recorrer a pie

El ranking 'Best 100 Walking Cities', una radiografía de las ciudades más demandadas y mejor valoradas del mundo por los viajeros que eligen descubrir los destinos caminando de la mano de guías expertos locales, ya ha dado a conocer su Top 50 de la edición de 2026.

Por tercer año consecutivo, Roma encabeza el listado como la ciudad más deseada del mundo para recorrer a pie. Pero fuera de Italia, la gran sorpresa para España es A Coruña, que pasa del puesto 86 en 2025 a un destacado puesto 46, entrando en el Top 50 mundial.

"A Coruña es el puerto gallego frecuentemente olvidado, pero su Torre de Hércules, el faro más antiguo de Europa en funcionamiento continuo desde los romanos hace 2.000 años, merece exploración", señalan desde GuruWalk, la plataforma líder en free tours y actividades turísticas y culturales.

Y agregan: "Sus playas de arena fina, sus mercados de mariscos frescos y sus miradores sobre el Atlántico ofrecen lo mejor de Galicia sin el caos de otros destinos".

A Coruña comparte el ranking con otros destinos destacados como Edimburgo (Reino Unido), Helsinki (Finlandia) y La Valeta (Malta), y no es de extrañar, ya que cuenta con un paseo marítimo de más de 13 kilómetros a orillas del mar.

Vista del paseo marítimo de La Coruña.

Inaugurado en 1996, el Paseo Marítimo de A Coruña se ha convertido en un lugar de ocio y encuentro personal. Recorre la fachada costera de la ciudad y desde él se puede acceder a las playas urbanas de Riazor, Orzán, Matadero, etc.

El Paseo Marítimo también discurre por otros puntos de interés en la ciudad, como el espacio natural del entorno de la Torre de Hércules, el Aquarium Finisterrae, el Castillo de San Antón y el puerto deportivo y la torre de control.

Hasta el Portiño, el Paseo Marítimo de A Coruña ofrece la posibilidad de descubrir a pie los rincones más emblemáticos de la ciudad y adentrarse en otros lugares como la Ciudad Vieja, los jardines de Méndez Núñez y el centro de exposiciones de la Fundación MOP.

Si quieres descubrir otros enclaves, en este artículo de Quincemil te contamos cuáles son las 10 mejores cosas y planes que hacer en la ciudad.