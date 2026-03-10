El pueblo entre A Coruña y Ferrol donde no se podrá ver el eclipse total de Sol de agosto 2026

El 12 de agosto está marcado en el calendario como una fecha histórica. Un espectacular eclipse solar total atravesará la Península ibérica y cruzará gran parte del país de oeste a este, pasando por ciudades como A Coruña, Lugo, León y Valencia, entre otras.

Se trata del primer eclipse total de Sol visible desde la Península en más de 120 años, lo que ha generado una gran expectación entre aficionados a la astronomía y población general. No obstante, aunque hay lugares dentro de esa franja de visibilidad, algunos se quedarán sin poder verlo.

"Habrá que desplazarse"

Una mujer observa un eclipse de Sol Shutterstock

Galicia se está preparando para el evento astronómico del año, pero no todos tendrán la suerte de presenciar esta mágica cita con el cielo. Por su ubicación, algunos lugares, a pesar de encontrarse dentro de la franja, no podrán disfrutarlo en buenas condiciones.

Sin ir más lejos, los vecinos de Pontedeume serán de los pocos que no podrán apreciar este evento astronómico en la tarde-noche del próximo 12 de agosto. Situado entre A Coruña y Ferrol, no será uno de los mejores lugares para observarlo.

Según la herramienta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, diseñada por el Instituto Geográfico Nacional (ING) para la ocasión, Pontedeume quedará al margen de eclipse solar total de agosto por dos motivos principales: la orientación del lugar y la presencia de obstáculos naturales y urbanos.

Pero esto no afectará a todo el municipio, ya que habrá zonas desde las que sí se podrá observar, como los alrededores del Club Náutico Firrete. Precisamente, en este lugar el eclipse dará comienzo a las 19:30 horas, siendo su máximo a las 20:28:08 horas. Finalizará unos segundos más tarde, a las 20:28:51 horas.

Parque Paseo Fluvial Rosalía de Castro Concello de Pontedeume

Ubicado en el Paseo Marítimo, con una longitud de más de un kilómetro, el Parque Paseo Fluvial Rosalía de Castro es otro lugar apto para observar el eclipse solar del 12 de agosto. Su entorno al lado de la desembocadura del río Eume es, además, un lugar óptimo para avistar aves y su banco marisquero.

"Es una pena que no se pueda ver desde todos los puntos de Pontedeume, pero al menos coincide con una hora algo más despejada, en la que podremos movernos o cruzar el puente para disfrutar del eclipse", señala a este medio Óscar, vecino del municipio.

"Habrá que desplazarse o ir a la playa de Cabanas", dice con resignación.

¿Dónde ver cerca de Pontedeume el eclipse del 12 de agosto?

Pontedeume, como hemos visto, no será uno de los mejores lugares para contemplar el fenómeno en todo su esplendor. Sin embargo, no será necesario realizar grandes desplazamientos, ya que, por ejemplo, desde la playa de A Magdalena, en Cabanas (A Coruña), se podrá observar perfectamente.

Poco ventosa y de aguas tranquilas, la playa de A Magdalena será un lugar fantástico para quienes deseen presenciar este fenómeno único, que no era visible desde la Península en más de 120 años. Además, al tener lugar en verano, se convierte en un escenario ideal para pasar la tarde y disfrutar del eclipse solar.

Otros lugares próximos a Pontedeume son: las playas de Chamoso, Sabadelle y O Raso, el municipio de Redes y los alrededores del Castillo de Andrade.

Para todos aquellos que no tengan la oportunidad de ver el eclipse del 12 de agosto hay buenas noticias: el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero de 2028.