Estos son todos los planes que puedes hacer este fin de semana en A Coruña para despedir el Entroido

Este fin de semana, en A Coruña nos despedimos del Entroido 2026 al ritmo de Miguel Ríos, Amaral y Mafalda Cardenal. También podremos disfrutar de una gran variedad de obras de teatro, destacando entre ellas Poncia, protagonizada por Lolita Flores.

Otros grandes eventos del fin de semana son el Festival de El Expreso de Cuba, una gran feria que celebra la música y cultura cubana. Habrá conciertos inéditos, gastronomía típica, artesanía y cosmética típica de Cuba. Y, por supuesto, tampoco podrá faltar un partido en casa del Dépor.

Conciertos del fin de semana

Eva Amaral y Juan Aguirre en una imagen promocional Javier Soto Azpitarte

Durante estos días llegan a los escenarios coruñeses algunos de los artistas más relevantes de la actualidad. Desde el atemporal Miguel Ríos, pasando por la nostalgia de Amaral y terminando con el nuevo sonido de Mafalda Cardenal.

En Quincemil te contamos todo para que no te pierdas ninguna de estas citas musicales:

El sábado 21 a las 20:00 horas podremos disfrutar de un concierto inédito de una de las nuevas voces del pop y rock en español: Mafalda Cardenal. Se presentará en el Playa Club como parte de su gira nacional Mis Notas de Voz Tour, un viaje que va desde su hit Tu fan hasta nuevas canciones, como vete a la luna.

El mismo sábado 21 a las 21:00 horas llega Amaral al Coliseum herculino, su única fecha en Galicia. Con su Dolce Vita Tour harán un emotivo recorrido por las canciones que marcaron la primera década de los 2000 y, además, presentarán las canciones de su álbum homónimo.

El sábado 21 tenemos una última gran cita musical de la mano de Miguel Ríos, quien se presentará a las 21:00 horas en el Teatro Colón para presentar su gira El Último Vals, un homenaje al mejor rock español que, tras 65 años de trayectoria musical, sigue sonando en todo el país.

El domingo 22 a las 19:30 horas en el Palacio de la Ópera podremos cerrar el fin de semana por todo lo alto con el concierto sinfónico del Réquiem de Mozart - Hacia el Paraíso. Será un recital protagonizado por la soprano Miriam Kutrowatz, quien además estará acompañada en escena por Barucco, la Orquesta de Viena & Vocal Consort.

Otros conciertos destacados del fin de semana van desde el del Joe Tatton Trío ft. Quique Gómez en la sala Garufa (jueves 19); la noche de rock & grunge de los 90 -Like A Stone- en la sala Mardi Gras (viernes 20); hasta el concierto de Cyptyco (sábado 21) en la sala Garufa.

Entroido 2026 en A Coruña

Cartel del Entroido 2026 en A Coruña

Durante este fin de semana podremos asistir al fin de esta edición del Entroido coruñés.

El sábado 21 a las 12:00 horas dará comienzo el Antroido Pequeno por la Calle de la Torre, Campo da Leña, Ciudad Vieja y otras zonas céntricas.

Será una celebración que durará hasta las 19:00 horas y se centrará en las calles herculinas, donde las personas saldrán con sus mejores disfraces para despedir por todo lo alto otro año de Carnavales.

Fútbol del fin de semana

Deportivo 2 - Albacete 1: Abonados al sufrimiento con premio @RCDeportivo

El sábado 21 a las 16:15 horas volvemos a tener cita en el Estadio de Riazor con el R.C. Deportivo, que en esta ocasión se enfrentará al SD Eibar.

Obras de teatro del fin de semana

Cartel de 'A vida de Brais', una de las obras que serán representadas este fin de semana

En Quincemil hemos hecho una lista de las obras de teatro que acogerán las diferentes salas de la ciudad herculina:

El viernes 20 a las 20:30 horas en el Fórum Metropolitano podremos disfrutar de la representación de Rumbo desconocido de Utopian Getxo, una reflexión sobre el secreto de vivir a través de una partida de la Oca de los protagonistas Guillermo y Matilda, dos ancianos milenarios.

El viernes 20 y sábado 21 a las 20:30 horas en el Teatro Rosalía tendrá lugar la representación de Nuestros muertos de Mariano Llorente, una obra que reflexiona sobre la memoria histórica a través de la historia de una mujer octogenaria que acepta tener una entrevista con el preso de ETA que asesinó a su hijo.

El sábado 21 a las 19:30 horas en el Centro Ágora será el turno de la representación de A vida de Brais de Teatro Airiños, una reimaginación teatral del clásico cinematográfico La vida de Brian, pero al mejor estilo gallego.

El sábado 21 a las 20:15 horas llega Criaturas al Fórum Metropolitano, una obra de Roberto Vidal Bolaño que reflexiona en clave de humor, tensión y elementos simbólicos acerca del concepto de monstruo como un reflejo deformado de la humanidad.

El domingo 22 a las 12:30 y 17:30 horas en el Teatro del Andamio se podrá disfrutar de la obra teatral Lixo de O Baúl da Tía Lola, un espectáculo infantil de objetos creados a partir de material plástico reciclado que nos sumergirá en un mundo de plásticos, luces, sonoridad y movimiento.

Proyecciones del fin de semana

Un fotograma del filme '4 clips de estreno' de José Luis Ducid

Durante este fin de semana podremos seguir disfrutando de las proyecciones del mes de febrero.

Por un lado, el CGAI continuará presentando las obras del director japonés Hiroshi Shimizu y sumará también el ciclo de proyecciones que celebran el 20.º aniversario de Cinema en curso.

Por otro lado, el Fórum Metropolitano continuará con la proyección de filmes internacionales variados.

La programación del fin de semana en el CGAI:

Jueves 19 a las 18:00 horas - Compartir el cine: José Luis Guerin

a las 18:00 horas - Jueves 19 a las 20:00 horas - Historias del buen valle de José Luis Guerin

a las 20:00 horas - de José Luis Guerin Viernes 20 a las 18:00 horas - Noticiario de Vigo (Cinemóvil Rèclame nº2) de José Gil

a las 18:00 horas - de José Gil Viernes 20 a las 18:00 horas - Vigo. Reportaje nº15 de Vicus Films

a las 18:00 horas - de Vicus Films Viernes 20 a las 18:00 horas - Noticiario Folk nº1 de Ramón Barreiro

a las 18:00 horas - de Ramón Barreiro Viernes 20 a las 18:00 horas - Recibimiento de Vigo a su Excelencia el Presidente de la República de Ramón Barreiro

a las 18:00 horas - de Ramón Barreiro Viernes 20 a las 20:30 horas - Ornamental Hairpin de Hiroshi Shimizu

a las 20:30 horas - de Hiroshi Shimizu Sábado 21 a las 18:00 horas - 4 clips de estreno de José Luis Ducid

La programación del fin de semana en el Fórum Metropolitano:

Danaye Anji-E Moabad (La semilla de la higuera sagrada) de Mohamad Rasoulof - Jueves 19 a las 20:00 horas, viernes 20 a las 20:00 horas, sábado 21 a las 17:30 y 20:00 horas

Festival El Expreso de Cuba 2026

Cartel de la feria 'El Expreso de Cuba'

Desde el día de hoy, jueves 19, hasta el domingo 22 se podrá disfrutar del mejor homenaje cultural y musical cubano en la ciudad herculina: El Expreso de Cuba.

El evento tendrá lugar en EXPOcoruña y se repartirá en dos franjas horarias diferentes.

En primer lugar, la feria abrirá sus puertas todos los días a las 13:00 horas y se extenderá hasta las 18:30 horas, franja horaria que se centrará en ofrecer a los visitantes gastronomía de especialidad y otro tipo de actividades, como artesanía y cosmética típicas cubanas.

Más tarde, desde las 19:30 hasta las 23:00 horas, el recinto pasará a ofrecer excelentes shows musicales que irán variando a lo largo del fin de semana:

Jueves 19 - Alain Pérez

Viernes 20 - Isaac Delgado

Sábado 21 - Alexander Abreu y Havana D'Primera

Domingo 22 - Los Van Van

Para más información acerca de las actividades completas y el precio de las entradas se puede consultar elexpresodecuba.com

Representación de Poncia (con Lolita Flores)

Cartel de la representación de 'Poncia' protagonizando a Lolita Flores

El viernes 20 a las 20:30 horas el Teatro Colón acogerá la representación de Poncia, la obra teatral creada a partir de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

En esta versión teatral de la novela lorquiana nos sumergiremos en la piel de Poncia, la criada de Bernarda Alba, quien será interpretada de manera sobresaliente por Lolita Flores. Pasaremos junto a ella su duelo tras la muerte de Adela.

Las entradas ya se encuentran agotadas.

Salsa Fest Galicia 2026

Salsa Fest 2026

El sábado 20 llega a la sala Garufa la edición 2026 del Salsa Fest, una exquisita selección de artistas y DJs de alto nivel que celebrarán su amor y pasión por la salsa y los ritmos tropicales.

En esta ocasión contaremos con la participación de Michelle Aponte, Yamil Quijada, Jonathan Enrique, Iván Gamez, DJ Johann Saavedra, DJ Johnny Salsa, Alejandra y Prando.

Las entradas están a la venta desde 10 euros en tomaticket.es

Espectáculo Misión Impro-Sible de Aguilera y Mení

El gran espectáculo humorístico del mes: 'Misión Impro-Sible'

El sábado 21 a las 20:30 horas tenemos cita con uno de los mejores espectáculos de humor e improvisación en el Auditorio Gaviota de PALEXCO.

Los cómicos Aguilera y Mení se presentan en la ciudad olívica con una trama de lo más sencilla: robar una joya. Y para ello tendrán que infiltrarse en una organización e ir superando una serie de pruebas que los acercarán a su objetivo.

¿Y qué podemos esperar nosotros? Monólogos, parodias y constante interacción que nos tendrá riendo a carcajadas durante todo el espectáculo.

Las entradas ya están agotadas.

El Lago de los Cisnes de Classic Stage

El segundo gran espectáculo de este mes será la representación del ballet clásico de 'El Lago de los Cisnes'

El sábado 21 a las 20:30 horas se podrá disfrutar de una cita con la compañía de Classic Stage en el Palacio de la Ópera, donde presentarán su versión del ballet de El Lago de los Cisnes.

Esta obra de ballet clásico combina una historia de amor imposible, la mejor música de Tchaikovsky y una coreografía espléndida que harán de este espectáculo algo inolvidable para su público.

Las entradas están a la venta Ataquilla.com desde 30,80 euros.

La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical

El espectáculo infantil basado en Frozen y cuentos clásicos de la infancia

El domingo 22 a las 11:30 horas en el Colegio Salesianos se podrá disfrutar de un show dedicado para los más pequeños de la familia: La gran aventura de Elsa y Anna, El Musical.

En este espectáculo, Elsa ha perdido el control de sus poderes y ha vuelto a congelar Arandelle, por lo que Anna y Olaf la ayudarán a ver la importancia de crecer a través de escenas de diferentes personajes inolvidables: Peter Pan y Campanilla, Mary Poppins, Cenicienta y muchos más.

Un emocionante show basado en los mejores personajes de los cuentos de nuestra infancia, lleno de nostálgicas canciones y los mejores temas de Frozen I y II.

Puedes conseguir las entradas en enterticket.es desde 14,50 euros.