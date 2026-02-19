Ofrecido por:
Una coruñesa presente en la Queens League de Piqué, presentada este 2026 por Cristina Pedroche
Totakeki, conocida por su contenido de marcado acento gallego y su defensa del Dépor, competirá en la nueva edición del torneo junto a personalidades como Marina Rivers, Mar Lucas o Abby
La Queens League 2026 tendrá acento coruñés. Mercedes Silva, conocida en redes como Totakeki y natural de A Coruña, formará parte de esta nueva edición del torneo, que este año será presentado por Cristina Pedroche.
La creadora herculina competirá junto a algunas de las personalidades más influyentes del panorama digital y mediático actual, como Marina Rivers, Mar Lucas, Abby o Clers, en una competición que combina fútbol siete y entretenimiento online.
Totakeki se ha convertido en un rostro reconocible por su contenido marcadamente gallego. Su defensa del sentimiento deportivista le ha granjeado una comunidad fiel, especialmente en A Coruña, donde es habitual verla reivindicar el orgullo blanquiazul.
La Queens League nació en 2023 de la mano del exfutbolista Gerard Piqué junto a varios streamers, entre ellos Ibai Llanos o Djmario, y desde entonces no ha parado de crecer. El formato mezcla partidos de fútbol siete con cartas sorpresa, normas especiales y mucho show en directo y online.
Como guinda, esta temporada estará presentada por Cristina Pedroche, que cambia las campanadas por el pitido inicial de esta liga de reinas.
Con Totakeki en el cartel, A Coruña se mete de lleno en una competición que es mucho más que fútbol y que promete dar mucho que hablar este 2026.