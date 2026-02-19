Cartel Queens League

Una coruñesa presente en la Queens League de Piqué, presentada este 2026 por Cristina Pedroche

Totakeki, conocida por su contenido de marcado acento gallego y su defensa del Dépor, competirá en la nueva edición del torneo junto a personalidades como Marina Rivers, Mar Lucas o Abby

La Queens League 2026 tendrá acento coruñés. Mercedes Silva, conocida en redes como Totakeki y natural de A Coruña, formará parte de esta nueva edición del torneo, que este año será presentado por Cristina Pedroche.

La tiktoker gallega Totakeki, ganadora de Red Bull Draft Heretics

La creadora herculina competirá junto a algunas de las personalidades más influyentes del panorama digital y mediático actual, como Marina Rivers, Mar Lucas, Abby o Clers, en una competición que combina fútbol siete y entretenimiento online.

Totakeki se ha convertido en un rostro reconocible por su contenido marcadamente gallego. Su defensa del sentimiento deportivista le ha granjeado una comunidad fiel, especialmente en A Coruña, donde es habitual verla reivindicar el orgullo blanquiazul.

La Queens League nació en 2023 de la mano del exfutbolista Gerard Piqué junto a varios streamers, entre ellos Ibai Llanos o Djmario, y desde entonces no ha parado de crecer. El formato mezcla partidos de fútbol siete con cartas sorpresa, normas especiales y mucho show en directo y online.

Como guinda, esta temporada estará presentada por Cristina Pedroche, que cambia las campanadas por el pitido inicial de esta liga de reinas.

Con Totakeki en el cartel, A Coruña se mete de lleno en una competición que es mucho más que fútbol y que promete dar mucho que hablar este 2026.