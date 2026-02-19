A Coruña se suma al fenómeno viral "therian" con una quedada en los Jardines de Méndez Núñez

La ciudad de A Coruña se incorpora a una tendencia que gana visibilidad en redes sociales: la de los llamados “therian”. Un grupo de jóvenes ha convocado a través de TikTok una primera quedada mañana viernes a las 19:30 horas en la zona de Entrejardines, junto a la fuente de los Jardines de Méndez Núñez, donde prevén reunirse para realizar juegos, saltos y otras actividades.

El encuentro está dirigido a adolescentes y jóvenes que se identifican con este colectivo, que en los últimos meses ha ganado popularidad en plataformas digitales. En el cartel difundido en redes, los organizadores animan a los asistentes a "jugar" y "saltar", en una jornada pensada para conocerse y compartir "aficiones".

Los "therian" son personas que se sienten vinculadas con un animal, ya sea a nivel emocional, simbólico o psicológico. En la práctica, esto se traduce en comportamientos como imitar movimientos, sonidos o actitudes propias de esos animales, en ocasiones utilizando máscaras o accesorios. Algunos incluso se desplazan a cuatro patas como forma de expresión.

El fenómeno, todavía minoritario, ha generado tanto curiosidad como debate en redes sociales, donde acumula seguidores pero también críticas. Pese a ello, los impulsores de la quedada en A Coruña han confirmado que mantienen la convocatoria. “A pesar de todo el odio, no vamos a cancelar la quedada”, señalan en sus perfiles.

A Coruña se suma a otras ciudades donde este tipo de encuentros ya se han celebrado, reflejando el impacto de las tendencias virales entre los más jóvenes y su traslado del entorno digital al espacio público.