A Coruña hace un balance "muy positivo" del Entroido 2026 a pesar de la lluvia

El entierro de la sardina en A Coruña pone el punto y final al Carnaval 2026. Quincemil

El Ayuntamiento de A Coruña ha hecho un balance "muy positivo" del Entroido 2026, a pesar de que la climatología no fue la más favorable durante buena parte de la programación.

Así lo ha señalado la alcaldesa, Inés Rey, esta mañana al término de la junta de gobierno local, subrayando que "no ha sido la más óptima", aunque finalmente el tiempo permitió salvar los actos centrales.

Según explicó la regidora, "el dios Momo nos ha salvado los muebles", ya que el día de la entronación no llovió. Aunque hubo viento, el acto pudo celebrarse con normalidad, al igual que el desfile de comparsas, que transcurrió sin contratiempos.

Rey también puso en valor la calidad creciente de las agrupaciones participantes. Destacó que tanto el desfile infantil como el de adultos volvieron a demostrar un nivel cada vez mayor, lo que hizo especialmente complicada la votación para elegir los mejores disfraces de choqueiros.

"Cada año hay más calidad y eso se nota en la dificultad para decidir los premios", señaló.

En términos generales, la alcaldesa incidió en que el Entroido se cerró sin incidencias de ningún tipo, con una alta participación y buen ambiente en las calles.

El Ayuntamiento destaca la normalidad, la implicación de las comparsas y el respaldo ciudadano como claves del éxito de esta edición.