Uno de los ganadores del concurso de choqueiros

Uno de los ganadores del concurso de choqueiros Concello de A Coruña

Ofrecido por:

Vivir

Monte Alto se vuelca con el Entroido 2026 en A Coruña: estos fueron los disfraces ganadores

Más de 50.000 personas se echaron a las calles con la calle de la Torre y el Campo da Leña como el epicentro del Carnaval coruñés

Puede interesarte: El paseo de la fama coruñés suma dos nuevas choqueiras: Isa y Bego ya tienen su propia placa

Publicada
Actualizada

Monte Alto vivió este martes su jornada grande del Entroido con una participación masiva. Más de 50.000 personas se echaron a las calles con la calle de la Torre y el Campo da Leña como el epicentro del Carnaval coruñés.

Alcaldesa Ines Rey y su equipo de comunicación en el Carnaval 2026

Tras cinco días de fiesta, todavía quedaba ganas de fiesta. Familias, grupos de amigos y choqueiras y choqueiros llenaron las calles para no perderse el Martes de Antroido, que acogió los tradicionales concursos de disfraces: el infantil, a las 17:00 horas, y el de choqueiras e choqueiros, a partir de las 20:00.

Estos son los resultados

Concurso infantil de disfraces

  • Primer premio individual (ex aequo): Farola do paseo marítimo y Cidade da Coruña

  • Segundo premio individual (ex aequo): La casa de las zapatillas y Vilma Picapiedra

  • Tercer premio individual: Torre de Hércules, en referencia al emblemático faro romano de la ciudad, la Torre de Hércules.

  • Primer premio familiar: Praceiras de praza de Lugo

  • Segundo premio familiar (ex aequo): Confeti y Choqueiros en flor

  • Tercer premio familiar (ex aequo): Aladdín; NASA; y Sombrerero loco e Reina de corazones

Concurso de choqueiras e choqueiros

Concurso choqueiros

Concurso choqueiros Concello de A Coruña

  • Primer premio individual: O embaixador das catro erres

  • Segundo premio individual (ex aequo): Bibliotecaria y Torera

  • Tercer premio individual (ex aequo): Juegos de azar; Hada del bosque; y La hora de la merienda

Concurso choqueiros

Concurso choqueiros Concello de A Coruña

  • Primer premio de grupo: Movidas chungas

  • Segundo premio de grupo (ex aequo): Clínica Papuda y Os dibus do Xabarín.

  • Tercer premio de grupo (ex aequo): Camelot Park; Pinta e colorea; y Coa casa a costas