Monte Alto se vuelca con el Entroido 2026 en A Coruña: estos fueron los disfraces ganadores

Uno de los ganadores del concurso de choqueiros Concello de A Coruña

Monte Alto vivió este martes su jornada grande del Entroido con una participación masiva. Más de 50.000 personas se echaron a las calles con la calle de la Torre y el Campo da Leña como el epicentro del Carnaval coruñés.

Tras cinco días de fiesta, todavía quedaba ganas de fiesta. Familias, grupos de amigos y choqueiras y choqueiros llenaron las calles para no perderse el Martes de Antroido, que acogió los tradicionales concursos de disfraces: el infantil, a las 17:00 horas, y el de choqueiras e choqueiros, a partir de las 20:00.

Estos son los resultados

Concurso infantil de disfraces

Primer premio individual (ex aequo): Farola do paseo marítimo y Cidade da Coruña

Segundo premio individual (ex aequo): La casa de las zapatillas y Vilma Picapiedra

Tercer premio individual: Torre de Hércules, en referencia al emblemático faro romano de la ciudad, la Torre de Hércules.

Primer premio familiar: Praceiras de praza de Lugo

Segundo premio familiar (ex aequo): Confeti y Choqueiros en flor

Tercer premio familiar (ex aequo): Aladdín; NASA; y Sombrerero loco e Reina de corazones

Concurso de choqueiras e choqueiros

Primer premio individual: O embaixador das catro erres

Segundo premio individual (ex aequo): Bibliotecaria y Torera

Tercer premio individual (ex aequo): Juegos de azar; Hada del bosque; y La hora de la merienda

