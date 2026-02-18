Ofrecido por:
Monte Alto se vuelca con el Entroido 2026 en A Coruña: estos fueron los disfraces ganadores
Más de 50.000 personas se echaron a las calles con la calle de la Torre y el Campo da Leña como el epicentro del Carnaval coruñés
Monte Alto vivió este martes su jornada grande del Entroido con una participación masiva. Más de 50.000 personas se echaron a las calles con la calle de la Torre y el Campo da Leña como el epicentro del Carnaval coruñés.
Tras cinco días de fiesta, todavía quedaba ganas de fiesta. Familias, grupos de amigos y choqueiras y choqueiros llenaron las calles para no perderse el Martes de Antroido, que acogió los tradicionales concursos de disfraces: el infantil, a las 17:00 horas, y el de choqueiras e choqueiros, a partir de las 20:00.
Estos son los resultados
Concurso infantil de disfraces
-
Primer premio individual (ex aequo): Farola do paseo marítimo y Cidade da Coruña
-
Segundo premio individual (ex aequo): La casa de las zapatillas y Vilma Picapiedra
-
Tercer premio individual: Torre de Hércules, en referencia al emblemático faro romano de la ciudad, la Torre de Hércules.
-
Primer premio familiar: Praceiras de praza de Lugo
-
Segundo premio familiar (ex aequo): Confeti y Choqueiros en flor
-
Tercer premio familiar (ex aequo): Aladdín; NASA; y Sombrerero loco e Reina de corazones
Concurso de choqueiras e choqueiros
-
Primer premio individual: O embaixador das catro erres
-
Segundo premio individual (ex aequo): Bibliotecaria y Torera
-
Tercer premio individual (ex aequo): Juegos de azar; Hada del bosque; y La hora de la merienda
-
Primer premio de grupo: Movidas chungas
-
Segundo premio de grupo (ex aequo): Clínica Papuda y Os dibus do Xabarín.
-
Tercer premio de grupo (ex aequo): Camelot Park; Pinta e colorea; y Coa casa a costas