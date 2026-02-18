Qué hacer en A Coruña por el Carnaval 2026 hoy, miércoles 18 de febrero

El día de hoy, miércoles 18, en A Coruña nos despedimos del Carnaval 2026 por todo lo alto. Empezaremos la jornada con la interpretación del apropósito La última voluntad del Carnaval y, acto seguido, se procederá a iniciar el desfile del Entierro de la Sardina y la Desentronización del Dios Momo.

A pesar de que este es el fin oficial del Entroido herculino, tendremos que esperar hasta el sábado 21 para finalizar la programación de esta edición con la celebración del Antroido Pequeño.

Interpretación de La última voluntad del Carnaval

El Miércoles de Ceniza presentará a las 19:00 horas la interpretación teatral del apropósito La última voluntad del Carnaval, una pieza que representa la transición de la alegría y euforia características del Carnaval a la melancolía y tristeza que supone el fin de estas fiestas.

La obra de teatro se podrá disfrutar en el Círculo de Artesanos. La entrada será libre hasta completar aforo.

Entierro de la Sardina y Desentronización del Dios Momo

A las 20:30 horas dará inicio la marcha fúnebre del Entierro de la Sardina, un desfile que saldrá desde el Círculo de Artesanos y se dirigirá hacia la playa de San Amaro, donde la sardina 'fallecida' será arrojada al mar.

Además, para dar fin oficialmente al Entroido 2026, se procederá a la desentronización y quema del Dios Momo, dando a entender que esta figura mitológica deja de tener el control sobre la ciudad herculina y, por lo tanto, podemos volver a la normalidad.