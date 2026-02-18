El entierro de la sardina en A Coruña pone el punto y final al Carnaval 2026. Quincemil

A Coruña celebra este miércoles, como ya es tradición, el entierro de la sardina. En una procesión que echa el telón a las celebraciones del Antroido o Carnaval que llenaron durante casi una semana de fiesta y música las calles de la ciudad.

Después del gran desfile de comparsas del sábado, del homenaje a Isa y Bego como choqueiras del año y los concursos de disfraces infantil y de adultos, llegó el momento de despedir el Carnaval con el entierro de la sardina, tras haber sido velada por cientos de coruñeses durante estos días en el Circo de Artesáns.

El tiempo también lamentó el final de estas fiestas y con más intensidad que las lluvias de estos últimos días, pues este miércoles por la tarde coincide con el paso de la borrasca Pedro que mantiene a A Coruña en nivel naranja de alerta por viento y precipitaciones.

La comitiva partió a las 20:00 horas del Circo de Artesáns, en San Andrés, hacia el Concello, en la plaza de María Pita, para recibir allí su responso final en una misa a las 20:30. Tras ello, el desfile iniciará su recorrido hasta la playa de San Amaro.

Durante el recorrido, se pueden escuchar los llantos y los lamentos de quienes, de luto, dicen una vez más adiós a una de las fiestas más importantes y con más arraigo de A Coruña.