La lluvia en A Coruña enfría el ambiente del lunes de Carnaval: "Es una tristeza ver las calles así” Quincemil

La lluvia en A Coruña está afectando a las primeras horas de la tarde-noche del lunes de Entroido en la ciudad. Varios de los puntos clave de la fiesta, como la calle San Juan, la plaza José Sellier —conocida como la plaza de la Urbana— la calle Torreiro y la Barrera muestran una imagen muy distinta a la del pasado sábado, cuando a partir de las 19:00 apenas cabía un alfiler por ellas.

No hay duda de que el tiempo no está acompañando este año al Entroido coruñés y tampoco lo hará mañana martes en su gran día por excelencia. Algunos hosteleros de la plaza de la Urbana aseguran a Quincemil que el tiempo está afectando muchísimo a la afluencia. "En años anteriores, a estas horas, ya había ambiente en la calle, algo que no está ocurriendo hoy", señalan.

Aunque todavía es pronto en un lunes laborable para muchos, ya que en esta zona el movimiento suele intensificarse a partir de las 21:00 o 22:00 horas, aun así prevén que este año habrá mucha menos gente que en otras ediciones. De hecho, destacan que el pasado sábado de Carnaval, a esta misma hora, había más público que hoy.

Incertidumbre en las calles San Juan y Torreiro

En la calle San Juan la situación tampoco es mejor. Los hosteleros de tres locales coinciden en que a estas horas, el año pasado las calles estaban llenas de gente y hoy, en cambio, apenas se ve movimiento.

Sin embargo, confían en que el ambiente mejore a lo largo de la noche, pero no esperan grandes aglomeraciones como en otros años, ya que el tiempo no está acompañando. De hecho, algunos hosteleros dudan si montar las barras en el exterior o limitarse únicamente a la barra interior del propio local ante la incertidumbre de afluencia

Por su parte, los hosteleros de la calle Torreiro describen la situación con resignación recordando el lleno absoluto en la tarde del pasado sábado: "Es una tristeza ver las calles así".

La incertidumbre también se traslada a la organización de la jornada. "Tenemos dudas sobre qué hacer con las barras", explican. Algunos establecimientos han optado directamente por no instalarlas este año y otros todavía valoran si montarlas o no ante la escasa afluencia

Previsiones de una noche floja

Los hosteleros de la calle Barrera también prevén una jornada más floja que en años anteriores. Recuerdan que el sábado, a estas mismas horas, ya se notaba ambiente a diferencia de hoy.

Confían en que la noche se asemeje a la del sábado, aunque reconocen que la lluvia está condicionando la tarde y apenas están teniendo trabajo.

Mañana será la jornada más intensa

El martes será, como siempre, la jornada fuerte del Entroido. La programación se concentrará en el Campo da Leña y la calle de la Torre, con los tradicionales concursos de disfraces y de choqueiros y chequearas, tanto infantiles, a las 17:00 horas, como de adultos, a las 20:00 horas. También habrá una actuación musical de Chekan a las 21:00 horas.

Al mediodía, las choqueiras del año Isa y Bego volverán a ser las protagonistas con la colocación de su placa en la calle San José, en un acto previsto para las 13:30 horas. Además, el Andar do Antroido rendirá homenaje a los Kilomberos de Monte Alto, a las 14:30 horas, con una nueva losa conmemorativa.

También habrá ofrendas florales a Fernando Cantero (12:00 horas) en la calle Arenal, a Canzobre (12:30 horas) en la plaza del Parque y a Palau (14:00 horas) en la plaza Juan J.Iglesia Mato.

También, se proyectará el documental 'Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto', de Omar Rabuñal en el Circo de Artesanos a las 20:30 horas. Y a las 22:00 horas tendrá lugar el Velorio de la Sardina en el mismo espacio.