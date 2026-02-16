Los choqueiros de Veiga, en Culleredo (A Coruña) desafían el chaparrón este lunes de Carnaval Cedida

La lluvia y el viento no fueron capaces de detener a los choqueiros, que se apoderaron de Veiga, en Culleredo (A Coruña) para celebrar la Romaría de San Blas, la fiesta más genuina del Entroido. La parroquia se llenó de animación, música y, sobre todo, de disfraces creativos.

Las celebraciones carnavalescas se desataron al mediodía, después de la misa, con los acordes de la orquesta Fania Blanco Show. Pese a que la lluvia no dio tregua, las ganas de parranda y una carpa hicieron que buena parte de los asistentes se olvidaran del agua.

Desfilaron soldaditos de juguete y pinturas de cera, entre otros, pero la vencedora del concurso fue una comparsa de gallinas confinadas. Una señora montada en un singular carrito de la compra mereció el segundo premio a ojos del jurado, mientras que el podio lo completó una Estatua de la Libertad que portaba una baliza V16.

A la celebración asistió también el alcalde, José Ramón Rioboo, junto con los concejales del gobierno local y de la corporación, que no dudaron en sumarse con sus disfraces. El Entroido de Veiga fue recuperado por los vecinos de la zona hace varias décadas, y siguen organizándolo con la colaboración del Concello de Culleredo.

Antes de dar paso a la comida popular, con entradas agotadas, llegó la sátira. La Comisión de San Blas pasó revista a la actualidad con la lectura del Testamento, una serie de coplas humorísticas que despertaron las carcajadas del público.

La programación carnavalesca del Concello de Culleredo seguirá mañana con animación infantil y talleres en los centros O Noso Lar de Tarrío, el Centro Cívico de Sésamo y el Centro Social Ledoñés. Les seguirá el Centro Cívico Castelo este miércoles. Las actividades comenzarán a las 17:00 horas.

Además, pasado mañana se organizará el taller infantil 'Entroido espacial' en la biblioteca Miguel González Garcés. La agenda festiva continuará hasta el sábado, con el Entroido en el Centro Cívico de Almeiras.