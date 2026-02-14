Luz Casal, sobre crecer con dos padres y una madre: "Aprendí a respetar cualquier situación sentimental"

Luz Casal acudió hace unos meses a El Hormiguero para presentar su nuevo disco. Durante la entrevista hubo espacio para la promoción, el humor y una anécdota de su infancia que sorprendió tanto al presentador como al público: se crió con dos padres y una madre.

No faltaron los elogios de Luz Casal hacia su madre, quien la acompañaba por los pueblos de Asturias en sus inicios como cantante, mientras ninguna otra persona lo sabía. "Incluso mi padre veía con muy malos ojos que mi madre y yo nos fuéramos los fines de semana a cualquier pueblo de Asturias a cantar", afirmaba.

Tuvo dos padres y una madre

Natural de Boimorto (A Coruña), Luz Casal sigue cosechando éxitos a sus 67 años. Ha sido reconocida como marquesa de Luz y Paz por el rey Felipe VI. Su último disco, Me voy a permitir, salió a la venta en noviembre, y en él tiene alguna que otra colaboración de interés, como una canción con Carla Bruni.

Luz Casal creció en un entorno y una época en la que cantar no estaba bien visto, según declaró en su visita al programa. Desde muy pequeña supo que la música formaba parte de ella, pero expresarlo no era fácil, ni en el colegio, ni en casa.

Su padre veía con malos ojos que su madre y ella fuesen los fines de semana a cualquier pueblo de Asturias a cantar. Aun así, lo hacía. "Mi madre siempre fue cómplice", destacaba.

La figura de su madre fue muy decisiva: "Era una persona muy especial. Una mujer haciendo cosas en un mundo que tenía prácticamente todo en contra. Trabajó cuando no se trabajaba en la zona en la que vivíamos". Sus elogios no cesaron: "Tenía su propio dinero, su propia vida y su propia vida sentimental también".

Esta última afirmación desencadenó una historia curiosa, sobre todo por la época en la que ocurrió. Luz Casal confirmó que se había criado con dos padres, el biológico y el amante de su madre. Una familia diferente que aprendió a aceptar con el tiempo.

"Cerca de los 20 años se me complicó un poco la vida hasta que acepté que verdaderamente lo que había aprendido era a respetar cualquier situación sentimental, a saber que el amor es infinito y que se puede amar de muchísimas maneras".

Incluso, algo que hizo mucha gracia al público, es que el mejor amigo de su padre biológico era su "contrincante", el amante de su madre. Aunque, aun así: "No salían a tomar cerveza nada más que cuando mi madre se emperraba en que teníamos que estar todos juntos", dijo entre risas.

Por todo ello, desde muy pequeña soñó con encontrar a su media naranja, y con el tiempo la encontró.