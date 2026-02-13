Cinco días de anarquía en A Coruña: el Dios Momo conquista la ciudad para dar paso al Entroido

No hay borrasca que frene al Dios Momo. Y mucho menos un temporal capaz de dejar a los coruñeses en casa en pleno Carnaval. La sátira, la ironía y la locura toman estos días la ciudad en una de las citas más esperadas del Entroido. Ni el frío ni el viento pudieron con las ganas de fiesta, aunque por momentos pareciera que ni el propio Momo estaba dispuesto a salir esta noche.

Fue María Pita quien lo puso en vereda: "Baixa, anda! Baixa". "Miña filla non sei para que me chamas, se aquí tendes un Entroido de moita pompa durante todo o ano", le espetó el Dios Momo a la heroína desde el corazón del Carnaval coruñés. Así, el personaje mitológico tomó voz gracias al escritor Santiago Fernández, autor de un discurso afilado que no dejó títere con cabeza.

Minutos antes de que el Dios Momo se sentara en su trono, las calles de A Coruña ya olían —o más bien bailaban— a Carnaval. La música guiaba hasta la plaza de las Atochas–Ángeles Alvariño, donde más de un centenar de personas aguardaban la entronización. El cambio de ubicación, previsto inicialmente en la Atalaya de San Roque, fue obligado por los fuertes vientos anunciados, en aras de garantizar la seguridad de los asistentes.

A las 21:00 horas, la alcaldesa Inés Rey cedió el bastón de mando a Momo para "irse de vacaciones" y dar paso al reinado de la burla y la crítica. Un gesto que marca oficialmente el arranque del Carnaval coruñés.

Momo no tardó en desplegar su artillería. Con retranca olímpica advirtió que "a Besta de pelo laranxa e boquiña de cu non dá feito" y alertó de un mundo gobernado por depredadores que "pensa que a Terra é o seu xoguete".

Tampoco faltaron las pullas al Olimpo, donde "Belcebú non fai máis que engordar" y "Mammon meteuse de axente inmobiliario", ni a la política internacional y nacional. A Koldo y Ábalos, pero también a Abascal y a Feijóo.

Entre sermón y carcajada, María Pita le recordó que había venido a inaugurar el Entroido y no a oficiar desde el púlpito. Y Momo rectificó. "Eu son a consagración da liberdade", proclamó antes de pedir a los coruñeses que practiquen "a única filosofía que eu practico: a anarquía". Invitó a "rirvos a gargalladas", a romper convenciones y a convertirse en “bufóns das castes e arlequíns da hipocrisía”.

Porque, sentenció, "a vida é unha festa de disfraces", un baile eterno entre máscaras donde lo único imperdonable es perder la alegría de vivir. Con un rotundo Arriba o pano. Feliz Entroido 2026", dio por inauguradas oficialmente las celebraciones.

Ganadores del concurso de comparsas

Tras el discurso llegó el turno de Monte Alto a 100, ganadores del concurso de comparsas de música y letra celebrado el pasado sábado. Su actuación tuvo el privilegio de abrir el Carnaval 2026 con ritmo, ironía y espíritu de barrio.

A pesar de que no pudieron llevar guitarras por culpa del tiempo, si algo quedó claro anoche es que no hay temporal que pueda con la retranca coruñesa cuando el Dios Momo reclama su trono.