Todo sobre el desfile de Carnaval 2026 en A Coruña: horario, recorrido, cortes de tráfico...

Así fue el desfile de comparsas del Carnaval 2025 en A Coruña Paula Mahia A Coruña

A Coruña calienta motores para uno de los eventos grandes de su Antroido: el desfile. Más de una veintena de comparsas y agrupaciones llenarán de color y alegría las calles de la ciudad durante la tarde de este sábado 14 de febrero, jornada en la que, además, todo parece indicar que no lloverá desde las 10:00 horas.

Con salida en San Andrés, los ciudadanos podrán disfrutar del ritmo y las originales propuestas de las comparsas. Más allá del desfile, A Coruña continuará con otras actividades del Carnaval 2026 como el velatorio de la sardina.

¿Cuál será el recorrido?

Recorrido del desfile del Antroido 2026. Concello da Coruña

El recorrido del desfile estará condicionado este año por las obras de los Cantones, que en Navidad ya llevaron al árbol a situarse en O Parrote. En esta ocasión, los trabajos de remodelación harán que el recorrido de las comparsas pase por Entrejardines y la avenida do Porto.

El desfile, de esta forma, comenzará a las 18:00 horas en la calle San Andrés. Las comparsas y agrupaciones comenzarán su recorrido hacia Juana de Vega y la plaza de Mina, donde girarán hacia el Cantón Pequeño y, de ahí, irán a Entrejardines y la avenida do Porto.

El Antroido cruzará por la Marina antes de llegar a su meta, la plaza de María Pita, donde es previsible que sea recibido por miles de coruñeses con ganas de disfrutar de esta divertida fiesta.

¿Cuántas comparsas participan?

El desfile del Carnaval 2026 cuenta con la participación de 25 comparsas y agrupaciones inscritas. Todas ellas podrán optar a los 50 premios del evento, que suman un importe total de 20.000 euros.

¿Cuál es la previsión del tiempo?

Los temporales han sido constantes este invierno en A Coruña que, sin embargo, parece que podría tener una tarde tranquila para poder disfrutar del desfile.

La predicción de Meteogalicia indica que la lluvia hará acto de presencia el sábado hasta las 10:00 horas, momento desde el que las probabilidades de precipitaciones van en descenso. Las comparsas, por tanto, podrán lucir sin miedo al agua todo el trabajo que han dedicado a sus disfraces para este evento.

Y es que no lloverá durante la tarde del 14 de febrero. Las temperaturas, eso sí, irán en descenso desde las 18:00 horas, pasando de los 11 grados previstos cuando arranca el desfile a los 9 que habrá ya de noche, a las 22:00 horas.

¿Qué cortes de tráfico habrá?

Con motivo del desfile, se establecerán importantes restricciones de tráfico en distintos puntos de la ciudad. Estos son los cortes previstos a lo largo del sábado:

Desde las 10:00 horas

Corte de la calle San Andrés entre plaza de Pontevedra y Pórtico de San Andrés para el montaje de carrozas.

Cierre del acceso a Santa Catalina y de la calle Durán Loriga.

Las personas usuarias de garajes podrán utilizar Durán Loriga para acceder o salir, excepto durante el paso de la comitiva por Juana de Vega.

Las líneas de bus afectadas serán la 4, 6, 6A y 11.

Desde las 17:30 horas

Corte de la calle Juana de Vega, la avenida de la Marina–Puerta Real y las calles Ambrosio Feijoo y Alcalde Manuel Casas.

Desvíos en la plaza de Pontevedra (a la altura de Payo Gómez y Teresa Herrera).

Cierre en la plaza de Ourense hacia Mina–Juana de Vega, desviando el tráfico por la avenida del Puerto y calle Picavia.

Corte del túnel Marina–O Parrote en sentido salida de la ciudad, cerrando accesos en plaza de las Atochas y glorieta Ánimas–Parrote. Se mantendrá el paso de autobuses en sentido salida.

Las líneas 1, 1A, 2, 2A, 3, 5, 7, 17, 23 y 23A circularán por la avenida del Puerto hasta la parada junto al Hospital Abente y Lago.

Para acceder a la zona de Monte Alto durante el desfile se recomienda utilizar el Paseo Marítimo. Desde Monte Alto hacia el centro o salida de la ciudad será obligatorio circular también por el Paseo Marítimo.

En función de la intensidad del tráfico podría cortarse también la avenida del Ejército (glorieta Casa del Mar), impidiendo la entrada a la ciudad y la incorporación desde Costa da Palloza. Las alternativas serían a través de Cuatro Caminos, ronda de Nelle, ronda de Outeiro y Paseo Marítimo, o bien por Cuatro Caminos, Castiñeiras, Alfonso Molina y plaza de Ourense.

¿Qué otras actividades del Antroido habrá el sábado?

La plaza de María Pita acogerá un concierto doble de Farra Fanfarra a las 17:45 y a las 21:30 horas. Precisamente, este será el punto en el que finalice el desfile de comparsas una vez haya recorrido las calles del centro de la ciudad desde San Andrés.

En San Andrés está otro de los protagonistas del Antroido: el Círculo de Artesanos. La sardina comienza a velarse hoy viernes y el velatorio continuará mañana sábado desde las 22:00 horas, mientras que a las 20:30 horas se proyectará el documental Entroido Cascarilleiro: dende Elviña a Monte Alto de Omar Rabuñal.