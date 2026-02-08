Monte Alto a 100, mejor comparsa del Antroido de A Coruña este 2026

El Antroido llegó a A Coruña este sábado con la primera cita, el concurso de comparsas que tuvo lugar por la tarde en el Palacio de la Ópera. Conducido por el humorista David Amor, vestido de Avatar para la ocasión, el certamen contó con la participación de ocho comparsas entre las que Monte Alto a 100 se alzó como ganadora.

El segundo premio fue para Pantaleón y el tercero para Os Maracos. La gala contó con la participación también de Amigos da Xoldra, Malandros y Melandrainas, además de Badabum Sorpresa y Os Kilomberos de Monte Alto fuera de concurso.

El jurado, que siguió atentamente todas las actuaciones desde el patio de butacas, estuvo compuesto por Inés Rey, alcaldesa de la ciudad; Ana Canosa, trabajadora del IMCE; Laura Seoane, presidenta del IMCE; Juan Miguel Romero Llopis, director de la Banda Municipal de Música; Elena Umbría, directora de la Escola Municipal de Música; y la periodista Lara Fernández.

"O espírito do Antroido da Coruña está en tardes como a de hoxe, na que entidades e agrupacións culturais formadas por veciñas e veciños dan vida á nosa cidade co seu sentido do humor. E este patrimonio témolo que preservar", recordó la regidora, después de reconocer la "calidade, talento e inxenio" de las comparsas.

Monte Alto a 100 interpretará en directo sus dos canciones en el acto de entronización del Deus Momo, que tendrá lugar el 13 de febrero en el Campo da Leña desde las 21:00 horas.