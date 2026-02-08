El cirujano gallego Diego González Rivas denuncia la discriminación de mujeres en Afganistán

"Desde el año 2021 el gobierno Talibán prohíbe el acceso libre a la educación a mujeres y niñas", ha recordado el cirujano gallego Diego González Rivas a raíz de un viaje reciente a Afganistán.

El doctor critica que en el país se ven "dos situaciones muy diferentes". Por una parte, "vemos a mujeres aisladas en una conferencia y por otro lado enfermeras, cirujanas torácicas y anestesistas trabajando en quirófano".

Esto es "algo muy triste y que debe cambiar ya por el bien de la sociedad afgana", ha remarcado. González Rivas acudió al país por una misión en Kabul, trabajando en el Mohatar Curative Hospital, operando por primera vez allí, donde inauguró el primer hospital de cirugía mínimamente invasiva, su especialidad.

El gallego es el cirujano del mundo que ha operado en más países, acumulando más de 130 a lo largo de su carrera. Entre sus hitos está el ser el creador de la técnica quirúrgica Uniportal VATS, mínimamente invasiva, que permite realizar intervenciones torácicas complejas mediante una sola incisión en el paciente, mejorando así los tiempos de recuperación.

En la ciudad china de Shanghái, González Rivas lidera el programa de cirugía mínimamente invasiva más grande del mundo en el Shanghái Pulmonary Hospital. Además, cuenta con una fundación que opera en países en vías de desarrollo a personas con pocos recursos económicos.