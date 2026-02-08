Ana, dueña de una floristería desde hace 40 años: "Hemos llegado a vender 1.300 rosas en San Valentín"

San Valentín está a la vuelta de la esquina, y, un año más, las flores triunfan como el detalle más romántico. Las floristerías ya se están preparando para el 14 de febrero, que este año, además, coincide en fin de semana.

Ana, dueña de la floristería Follas Novas de A Coruña, comenzará su jornada el día de San Valentín a primera hora y mantendrá el establecimiento abierto hasta que se agoten las rosas. "Normalmente cerramos a las 14:00 horas, pero ese día esperaremos hasta acabar la mercancía".

"Hemos llegado a vender 1.300 rosas en San Valentín"

Las rosas rojas simbolizan el amor y la pasión. Por eso, son el regalo más clásico para el Día de los Enamorados. De hecho, cada 14 de febrero la floristería Follas Novas vende cientos de rosas. "Hemos llegado a vender 1.300", comenta su dueña en una conversación telefónica.

San Valentín es una de las fechas grandes del año para el sector de las flores. En Follas Novas, la media está en 600 rosas, pero si el tiempo acompaña y, además, el 14 de febrero coincide en buena fecha, la cifra de flores vendidas se puede elevar hasta las 1.300.

"Cuando hace buen tiempo, la gente se anima y compra más. Pero, ahora con este tiempo de lluvia, no se sale tanto de casa", señala Ana, expectante ante este San Valentín. "Este año cae en sábado y aún encima es sábado de Carnaval, con lo cual prevemos que la venta va a estar más floja", agrega.

Los clientes de Follas Novas, por lo general, acuden a la tienda a comprar su rosa, mientras que el 30% restante la encarga por teléfono o Instagram. "También hay gente que está fuera, te paga por Bizum y se la mandas con un repartido al domicilio", indica Ana.

Arreglo floral con rosas Cedida

Ana calcula que muchos clientes se adelantarán dos o tres días a la fecha, pero "la venta importante es el propio día de San Valentín". "Ese día abrimos a las nueve y media de la mañana y no cerraremos hasta acabar la mercancía", agrega.

En Follas Novas, la rosa roja individual, ya preparada, tiene un precio aproximado de cinco euros. A partir de la segunda, el precio se reduce en 50 céntimos, hasta los 4,50 euros. "El problema de San Valentín es que la producción viene de Colombia y Ecuador, y ese 90% hay que repartirlo por todo el mundo", explica, justificando el precio.

"No puedes producir más rosas porque viene San Valentín", añade Ana. "En Difuntos, por ejemplo, se produce una mayor producción de crisantemo, porque lo cortas y plantas uno nuevo, pero un rosal dura de media diez años".

Más allá de la típica rosa roja, Follas Novas ha confirmado esta semana un pedido que incluye rosas negras, azules, amarillas, rosas y blancas. Ana señala, además, que cada vez son más las personas que se decantan por otro tipo de flores, como tulipanes o ramos variados.