Los grandes eventos y conciertos de febrero 2026 que no te podrás perder en Santiago de Compostela

El mes de febrero llega con grandes conciertos y eventos que servirán para animar Santiago de Compostela al ritmo de las fiestas de Carnaval.

En Quincemil hemos hecho una recopilación de los eventos y conciertos más importantes del mes. ¿No sabes qué apuntar en tu agenda? A continuación te presentamos unas irresistibles opciones.

Conciertos del mes

El autor Rusowsky será uno de los grandes conciertos del mes en Santiago de Compostela

El miércoles 4 a las 20:30 horas empezamos el mes con fuerza de la mano del Spanish Tour que Los Lobos traerán hasta la Sala Capitol. Podremos disfrutar de la mejor fusión de soul, R&B y doo-wop con fuertes raíces latinoamericanas. Una fecha única. ¿Ya tienes tus entradas?

El domingo 8 a las 20:00 horas el enfant terrible de la música clásica llega al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia, donde presentará un su nuevo espectáculo: Manía, una virtuosa fusión de talento, música clásica y stand-up. ¡No te quedes sin tus entradas!

El domingo 8 tenemos una cita a las 21:00 horas en la Sala Capitol con el rapero madrileño Kadec Santa Anna, quien presenta su gira más íntima: Eterno Tour. Con este tour nacional, el artista se perfila como una de las voces más potentes de la escena urbana española. ¿Te lo vas a perder? ¡Compra aquí sus entradas!

El viernes 13 a las 20:30 horas tenemos un concierto inédito de El Consorcio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. En su nuevo show, De Mocedades al Consorcio, harán un emocionante recorrido por sus atemporales éxitos. ¡Date prisa y consigue sus entradas!

El sábado 14 a partir de las 22:00 horas tenemos el plan perfecto para celebrar San Valentín, pues Nacho Vegas actuará en la Sala Capitol. Presentará su nuevo trabajo de estudio, Alivio, inspirado en un verano asturiano y en la idea de que todo placer es alivio. ¿Tienes ya sus entradas?

El jueves 19 a las 21:00 horas aterriza Pignoise en la Sala Capitol para dar un concierto inolvidable como parte de su nuevo tour: Ganas de Veros. En este show harán un recorrido por su impecable discografía: desde sus grandes éxitos hasta los temas de su nuevo disco. ¡Las entradas están volando! No te quedes sin ellas.

El jueves 26 a las 20:00 horas regresa Hens a los escenarios para dar un concierto inédito en la Sala Capitol, donde presentará Una Mudanza Tour, una gira nacional en la que declarará su independencia y madurez artística a través de la metáfora del cambio: la mudanza. ¡Hazte ya con sus entradas!

El viernes 27 y el sábado 28 a las 21:15 horas finalizamos el mes con dos fechas exclusivas de una de las voces más aclamadas de la escena musical española actual: Rusowsky. El autor de DAISY, MalibU y Johnny Glamour actuará en una Sala Capitol que ha hecho Sold Out en ambas fechas.

Todo el mes: Carnaval en Santiago de Compostela

Galería: Así fue el desfile de Carnaval de Santiago

Las comparsas ya se preparan para la llegada del Entroido en la capital compostelana. Este año se prevé que las celebraciones del Carnaval den inicio el viernes 13 y finalicen en martes 17. Sin embargo, las fiestas se alargarán durante todo el mes.

La programación del Entroido 2026 todavía no ha sido revelada, pero se espera que salga a la luz durante los primeros días de febrero.

Sin embargo, si lo que buscas es un plan asegurado te recomendamos el Entroido dos Xenerais en el Val do Ulla, una tradición que se remonta al siglo XIX y consiste en comparsas de un ejército montado a caballo.

7 de febrero: Pablo Meixe en directo

El cómico Pablo Meixe actuará este mes en Vigo

El sábado 7 a las 18:30 horas tendrá lugar el nuevo espectáculo de Pablo Meixe en el Auditorio Abanca de Santiago, donde se presentará para continuar probando textos e improvisando con el público.

La risa volverá a ser la protagonista de este encuentro en el que Pablo Meixe dará su mejor faceta en directo para así hacer de este show algo inolvidable.

Las entradas están a la venta desde 16,80 euros en Ataquilla.com

7 de febrero: Espectáculo de humor Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad

El cómico Sergio Bezos debuta en los escenarios con su nuevo show en directo

El sábado 7 a las 20:00 horas tenemos otra cita con el mejor humor nacional en el Teatro Compostela, donde aterrizará Sergio Bezos, el cómico de La Revuelta que debuta con su primer show en directo.

El espectáculo Sergio Bezos ha llegado a tu ciudad es una recolección de experiencias vitales a las que se suma su peculiar punto de vista. Y la mejor parte es que es un show con una gran parte de improvisación, así que ni el mismo Sergio Bezos sabe lo que va a pasar.

¿Te atreves? Consigue las entradas en Ataquilla.com desde 17,60 euros.

14 de febrero: Representación de la ópera La Bohème

Representación de la ópera de 'La Bohème' en la ciudad olívica

El sábado 14 a las 20:00 horas llega al Teatro Compostela una de las óperas más aclamadas de la historia: La Bohème de G. Puccini. El plan ideal para disfrutar en San Valentín.

Esta hermosa obra, ambientada en el París del siglo XIX, habla sobre la trágica historia de amor de Mimí, una joven costurera enferma y el poeta bohemio Rodolfo.

Las entradas están a la venta en Ataquilla.com desde 27,50 euros.

15 de febrero: Espectáculo Hogwarts Magic Symphony

Uno de los mejores espectáculos musicales de Harry Potter llega este mes a la ciudad olívica

El domingo 15 a las 16:00 horas llega a la capital compostelana el show musical conocido como Hogwarts Magic Symphony, interpretado por la orquesta Lords of the Sound.

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia se convertirá en el mundo mágico de Harry Potter y nos volverá a transportar a esas escenas que nos tuvieron al borde de nuestros sillones.

Un show con iluminación inmersiva, efectos visuales y muchas más sorpresas que harán de esta velada algo inolvidable para cualquier fan de Harry Potter.

No te lo pienses más y hazte con sus entradas en teuticket.com desde 32 euros.

15 de febrero: El Señor de los Anillos en Concierto

Un exclusivo concierto de banda sonora del 'Señor de los Anillos' llega en febrero a Santiago de Compostela

El domingo 15 a las 19:00 horas tenemos otra cita con la orquesta Lords of the Sound en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia. En esta ocasión podremos disfrutar del espectáculo El Señor de los Anillos en Concierto.

La música ganadora del Oscar de Howard Shore sonará en la ciudad compostelana y nos hará recordar esas emocionantes aventuras en la tierra de los hobbits.

Las entradas están a la venta en teuticket.com desde 32,50 euros.

Desde el 19 de febrero: Santiago(é)Tapas

El primer concurso gastronómico del año en Santiago de Compostela llega a la ciudad este mes

El jueves 19 dará incio la nueva edición del concurso Santiago(é)Tapas, que se extenderá hasta el 8 de marzo.

La 17.ª edición de Santiago(é)Tapas se proclama como uno de los primeros grandes eventos gastronómicos del año. Cada uno de los esteblecimientos participantes ofrecerán a sus clientes deliciosas tapas elaboradas con productos autóctonos gallegos.

Las opciones de tapas para consumir son de lo más variadas y van desde tapas tradicionales, creativas y dulces hasta tapas sin gluten, veganas o vegetarianas. El precio de cada una de ellas estará entre los 2 y 4 euros.

El horario de degustación de tapas será de 13:00 a 14:30 horas y de 20:30 a 21:30 horas.

20, 21 y 22 de febrero: Representación de ICTUS (Anatomía de A derradeira leición de Castelao)

Representación de la obra teatral 'ICTUS'

El viernes 20 y sábado 21 a las 20:30 horas y el domingo 22 a las 18:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de la representación de ICTUS en el Auditorio de Galicia.

Esta obra, el nuevo proyecto de la Compañía Chévere en coproducción con el Centro Dramático Nacional, propone un viaje por los traumas no resueltos de la memoria histórica.

Este dilema se refleja a través de la historia de una mujer que sufre un derrame cerebral durante la recepción de La última lección del maestro de Castelao en la Ciudad de la Cultura.

Puedes conseguir las entradas en Ataquilla.com desde 15,60 euros.

21 de febrero: Mentes Peligrosas

El show de humor 'Mentes Peligrosas' regresa a Santiago de Compostela y agota sus entradas

El sábado 21 a las 21:00 horas regresa uno de los mejores espectáculos de humor nacional al Palacio de Congresos y Exposiciones de Galicia.

Mentes Peligrosas vuelve a los escenarios completamente renovado. Un show tan exitoso como el que vendió más de 140.000 entradas, pero con una frescura impecable.

En esta velada podremos disfrutar de las virtuosas y peligrosas mentes de Eva Hache, Galder Varas, JJ Vaquero y Xosé A. Touriñán.

Las entradas ya están agotadas.

21 de febrero: Representación de la comedia Abre fácil

Este mes podremos disfrutar de la comedia teatral 'Abre fácil'

El sábado 21 a las 20:00 horas tendremos la oportunidad de disfrutar de la representación de la comedia teatral Abre fácil de Producciones Teatrales La Cochera en el Teatro Compostela.

Un espectáculo iideado por Álvaro Carrero con Antón Lofer que promete mucho más que risas. También podremos disfrutar de la presencia de Natalia Roig y Roció Rubio.

Las entradas ya están agotadas.

27 de febrero: Ultrashow de Miguel Noguera

El 'Ultrashow' de Miguel Noguera llega a la ciudad herculina a finales de mes

El viernes 27 a las 21:00 horas podremos disfrutar en el Teatro de Compostela del Ultrashow de Miguel Noguera.

Este reconocido cómico se subirá a los escenarios compostelanos para presentar su Ultrashow, un monólogo que tiene de todo un poco; desde divagaciones inesperadas hasta pasajes improvisados.

El precio de las entradas es de 16,60 euros en Ataquilla.com

28 de febrero: Show patético de Abián Díaz

El cómico Abián Díaz llega con su 'Show patético' a la ciudad herculina

El sábado 28 a las 19:00 horas en el Auditorio Abanca tendrá lugar el último espectáculo humorístico del mes: el Show patético de Abián Díaz.

En este show, nuestro cómico promete hacer reír a su público hasta que no pueda más. Para ello, viene preparado con su inseparable piano y su estilo personal que desborda carisma.

Las entradas se pueden conseguir en Ataquilla.com desde 15,80 euros.

Conciertos en Santiago de Compostela día a día: