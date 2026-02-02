Arzúa (A Coruña) impulsará el comercio local y la hostelería con 'San Valentín de Entroido'

La Asociación de Empresarios de la Comarca de Arzúa (AECA), a través del Centro Comercial Aberto Arzúa (CCA), pone en marcha una nueva campaña comercial bajo el lema "San Valentín de Entroido", una iniciativa que combina la celebración del Día de los Enamorados con el espíritu del Carnaval, con el objetivo de dinamizar el comercio local y la hostelería durante el mes de febrero.

La campaña se desarrollará hasta el 17 de febrero e incluye una amplia programación de actividades dirigidas a todos los públicos, que unen comprar, ocio, música, tradición y participación ciudadana.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el Sorteo de San Valentín, en el que podrán participar todas aquellas personas que realicen compras superiores a 15 euros en los comercios asociados a AECA entre el 1 y el 14 de febrero.

Los premios incluyen un cocido romántico para dos personas, elaborado por chefs de cocina de autor con productos de proximidad en el establecimiento Fogar de Lecer Turismo Rural, y una cesta especial para disfrutar en pareja.

Otra de las propuestas más vistosas será "A Ruta dos Mecos", que tendrá lugar del 12 al 17 de febrero. Durante esos días, los escaparates de los comercios asociados se llenarán de mecos decorados con temática de Carnaval y San Valentín, invitando a los vecinos y a las personas participantes a recorrer el CCA Arzúa y disfrutar del humor y de la creatividad del comercio local.

La campaña también presta especial atención al público infantil con el sorteo "Peque-Entroido", que se celebrará el viernes 13 de febrero por la tarde. Los niños de entre 0 a 14 años que acudan disfrazados a un comercio asociado podrán participar enviando una fotografía tomada en el interior del establecimiento.

El premio será un bono de compra valorado en 50 euros, con posibilidad de doble participación a través de las redes sociales.

El programa se completa con actividades de animación en la calle, como la Sesión Vermú de San Valentín, que tendrá lugar el sábado 14 de febrero, de 12:30 a 14:00 horas, en la Praza de Galicia, con música al vivo a cargo de la Banda Willington Mariachi.

El sábado 15 de febrero, a partir de las 18:00 horas, se celebrará el IX Concurso de Disfraces por los bares asociados a AECA, con importantes premios, degustación de tapas de Carnaval y ambiente festivo en los locales participantes.

La campaña cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de las ayudas a las asociaciones de comerciantes sin ánimo de lucro para la dinamización del comercio local, así como con la colaboración de empresas de restauración y de distribución local, que contribuyen activamente al desarrollo de las diferentes acciones y a la dotación de los premios.

Desde AECA destacan la importancia de esta colaboración público-privada para fortalecer el tejido empresarial de la comarca y promover iniciativas que generan actividad económica, participación social y dinamización comercial en Arzúa.