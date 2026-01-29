Marisa y Camilo, casados desde hace 70 años: "Seguimos igual de enamorados, o más"

Ayer acudieron a Land Rober + show Paco Lodeiro y Laura Boado para presentar O amor está en Galicia, el nuevo programa de citas a ciegas de la TVG. Viajan en la icónica "cupi-hurgo" para recoger historias reales de personas que no se conocen, pero se atreven a quedar. Si el formato habla de historias que comienzan, en el programa también se rindió homenaje a quienes llevan toda la vida juntos.

Desde As Xubias (A Coruña), conectaron por videollamada Marisa y Camilo, de 90 y 93 años respectivamente, casados desde hace 70 años y recién celebradas sus bodas de titanio. Un matrimonio que demuestra que, si el amor se cuida y se respeta, se puede mantener toda una vida.

Toda una vida juntos

Camilo y Marisa, el matrimonio más longevo de las Xubias cumple 70 años de casados Paula Mahía

Marisa y Camilo llevan 70 años casados y lo demostraron sentados juntos en el sofá, tranquilos y cercanos. Son de A Coruña, de As Xubias, y su historia empezó de la forma más simple. Cuando Roberto les preguntó cómo se conocieron, Marisa lo explicó: "Éramos veciños", recordó, con la naturalidad de quien nunca necesitó nada laborioso para enamorarse.

A lo largo de la conversación, Roberto quiso saber si, después de siete décadas juntos, seguían enamorados. La respuesta fue inmediata y a dúo: "igual de namorados, ou máis". Y ante la inevitable pregunta de cómo se consigue estar 70 años juntos y seguir queriéndose como el primer día, Marisa lo tuvo claro: "o que fai falta e respetarse e quererse moito". Una frase simple, pero con mucha verdad.

También hubo espacio para el humor. "¿Discutides moito?", preguntó Roberto. "Non", respondió ella sin dudar. "Home si, como calquera", añadió él, desatando las risas del público.

Porque, como bien resumió Roberto, "cando dúas persoas son felices xuntos, nótase".

En octubre celebraron sus bodas de titanio en su casa de As Xubias, con vistas a la ría. Todo el barrio asistió, así como familiares y amigos. Después, como cada año desde hace 29, pusieron rumbo a Benidorm.