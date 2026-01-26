Más de 2.500 euros en premios en el concurso de disfraces de Abegondo (A Coruña) Concello de Abegondo

El Concello de Abegondo, en A Coruña, abre este lunes, 26 de enero, las inscripciones para una nueva edición de su Concurso de disfraces del Entroido 2026, en el que repartirá más de 2.500 euros en premios en las categorías individual o pareja, por grupos y de comparsas.

La cita se celebrará el domingo, 15 de febrero y el programa incluirá propuestas para todos los públicos con un hilo conductor: la tradición, la animación y la diversión. Además, habrá desfile de disfraces, talleres e hinchables para los más pequeños y una actuación musical a cargo de Carlos Manteiga.

El plazo de inscripción finaliza el mismo domingo 15 de febrero, a las 20:00 horas, en la Casa del Concello. La jornada dará comienzo a las 18:30 horas con el tradicional desfile de Entroido, que llenará el municipio de color, creatividad y ambiente festivo. A continuación, tendrá lugar el concurso de disfraces, en el que se repartirán distintos premios.

Categorías del concurso de disfraces

El concurso se dividirá en cuatro categorías: individual o por parejas, en grupo, comparsas y premio especial a la originalidad.

En la modalidad individual y parejas, habrá un primer premio de 100 euros y un segundo de 50 euros. Por otro lado, en el apartado de grupos se concederán un primer premio de 300 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 100 euros.

En el caso de las comparsas, los galardones serán de 800 euros, 500 euros y 300 euros, respectivamente. En cuanto al premio especial a la originalidad, este galardón será de 100 euros.

Además, como novedad en esta edición, y con el fin de fomentar la participación vecinal, el Concello otorgará un accésit a aquellos grupos o comparsas formados por, al menos, un 50% de vecinos y vecinas empadronados en el municipio de Abegondo. Este reconocimiento consistirá en 50 euros para los grupos y 100 euros para las comparsas.

Asimismo, las personas empadronadas en el municipio que acudan disfrazadas y estén previamente inscritas recibirán un obsequio por parte del Concello.