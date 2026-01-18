La comparsa Malandros prepara el Carnaval 2026 en A Coruña: "Vivirlo desde dentro es adictivo"

La comparsa Malandros se prepara para el Carnaval 2026 en A Coruña: "Vivirlo desde dentro es adictivo" Cedida

La cuenta atrás para el Carnaval comienza en A Coruña. Las comparsas de la ciudad y de su área metropolitana trabajan en poner a punto los últimos detalles para el tradicional desfile que llenará de ritmo y color sus calles. En Quincemil, hablamos con la comparsa Malandros, vencedores del concurso de comparsas en la modalidad de música y letra el año pasado, para conocer cómo se vive desde dentro las semanas previas a la festividad.

La comparsa Malandros cuenta con aproximadamente 53 integrantes, que cada fin de semana se reúnen en su local en el polígono de A Marisqueira, en Almeiras (Culleredo), para preparar el Carnaval. "Fue fundada por unas 12 personas que venían de estar en otras batucadas como los Kilomberos de Monte Alto", explica Javier Carril, miembro y uno de los directivos de la agrupación.

"Se juntaron y empezaron a tocar por su cuenta. Al principio ensayábamos en un polideportivo y ahora contamos con nuestro propio local, donde hacemos nuestro taller de Carnaval y fiestas, porque somos muy fiesteros", añade.

Imagen de cuando Malandros ganó el premio en el concurso de comparsas del 2025 Cedida

Falta un mes para el Carnaval. ¿Cómo os estáis preparando para la cita?

No queda nada, está literalmente a la vuelta de la esquina. Llevamos preparándonos desde un mes después del pasado Carnaval: celebramos una reunión para decidir el disfraz y empezamos a trabajar un poco en él. Además, antes del verano tratamos de preparar los cortes de la música y hacemos algún ensayo.

En septiembre, empezamos a trabajar cada uno en su disfraz en base a un prototipo que diseñamos a lo largo del verano. Conseguimos los materiales y nos ponemos manos a la obra. Si hay alguien a quien no se le da especialmente bien, le echamos una mano entre todos. A partir de ahí, empieza una carrera de fondo, los fines de semana los dividimos en: un día dedicado a trabajar en las canciones del concurso de música y letra y el otro hacemos el disfraz.

Hablando de letras, el año pasado fuisteis los vencedores del concurso. ¿Sentís presión por partir desde ahí este año?

La verdad es que no. Para nosotros la música y la letra son el aperitivo para lo gordo. Fue un gran honor ganar el premio del concurso de comparsas, pero importante es la batería, el desfile, el disfraz y el espectáculo. Nuestro fuerte no es cantar, aunque creo que hemos dejado el listón muy alto para este año, a ver si conseguimos estar a la altura.

"Ya no concibo el Carnaval sin participar en él" Javier Carril, directivo y miembro de la comparsa Malandros

En las letras tratáis de forma satírica asuntos de la actualidad de A Coruña. ¿Podéis adelantarnos algo de este año?

Salvando las distancias intentamos seguir la estela de las grandes chirigotas de Cádiz. Nos gusta picar con humor a la política local. El año pasado recuperamos la huelga de basureros y las obras de San Andrés, este año solo te puedo decir que llevaremos, como siempre, dos canciones, y que vamos a recuperar un tema que lleva afectando varios años a la ciudad.

¿Cómo es vuestro estilo?

Nosotros hacemos samba-enredo, que es el tipo de samba que se ve en Brasil y tiene un estilo más lírico y alegre. También se canta un enredo, una canción que va hecha en base a la música, al disfraz y al show. Como, en este momento, no tenemos pujadores, que sería la gente que canta, nos centramos únicamente en la batería, la coreografía y el disfraz.

¿Cuánto tiempo llevas vinculado a la comparsa?

Desde el 2019 entré tocando surdo —un tipo de tambor grande— y ahora soy director de batería y también directivo. Antes formaba parte de otro grupo, llegué a Malandros poco a poco porque mi pareja se unió a ellos, alguna vez la acompañaba a los ensayos y terminé tocando con ellos.

Malandros durante el desfile de comparsas de 2025

¿Es diferente vivir el Carnaval desde dentro que como espectador?

Es muy adictivo. Desde fuera es muy bonito porque ves muchas cosas, hablas con mucha gente y puedes ir a varios sitios. Cuando formas parte de un grupo estás atado porque formas parte de una función y tienes que hacer una ruta determinada por el Ayuntamiento en un horario establecido, pero ves cómo la gente se lo pasa en grande cuando llegamos a tocar.

Hace dos años, tuve una lesión importante y no pude tocar, por lo que fui bastante tiempo desde fuera disfrazado con el grupo y ya no era lo mismo. Ya no concibo el Carnaval sin participar dentro de él.

¿Cómo es el ambiente entre las comparsas de la ciudad?

Es muy bueno. Durante el año se echa de menos alguna quedada entre nosotros, aunque organizamos una cena anual, que cada año recae sobre un grupo, pero aparte de eso no se suelen hacer muchas más actividades. Cuando llega el Carnaval estamos todos a lo mismo, a pasarlo bien y a hacer que la gente se lo pase también bien. Se nota esa amistad y ese cariño que hay entre personas que no has visto en prácticamente todo el año.

Por último, ¿organizáis todos los años una fiesta previa al Carnaval con las personas que colaboran con vosotros?

Sí, normalmente hacemos como mínimo dos fiestas: la de Fin de Año, antes de Navidad, en la que, curiosamente, presento yo las campanadas, y otra antes o después del Carnaval para hacer sinergias. Invitamos a los chicos de la Fundación Adcor que salen en nuestro desfile y a algunos colegios e institutos de A Coruña que vienen con nosotros.