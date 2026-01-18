El alojamiento en la Ribeira Sacra donde Mario Casas rodó una de sus últimas películas: ideal para una escapada

A orillas del río Miño, en un paisaje rodeado de viñedos y del verde hipnótico de los bosques gallegos se ubica una vivienda espectacular perfecta para una escapada de desconexión. Situada en plena Ribeira Sacra, este alojamiento es uno de los más impresionantes de Galicia, tanto por la belleza del lugar como por los servicios que ofrece.

Su atractivo es tal que ha llamado la atención de Dani de la Torre, uno de los directores de cine más consolidados del panorama español, que ha elegido este enclave para rodar algunas escenas de su próxima película para Prime Video, Zeta, protagonizada por los gallegos Mario Casas y Luis Zahera. Hablamos de Casa Morriña.

"El agua rompe contra el porche de la casa"

Salón con chimenea Airbnb Casa Morriña

La Ribeira Sacra, uno de los paisajes más impresionantes de todo el norte de España, ha vuelto a convertirse en escenario de cine. En esta ocasión, lo ha hecho de la mano de Zeta, el nuevo largometraje que se estrenará el próximo 20 de marzo en Prime Video, dirigido por Dani de la Torre y protagonizado por los gallegos Mario Casas y Luis Zahera.

Parte del rodaje tuvo lugar en Casa Morriña, en Valga (Lugo). Situada a orillas del río Miño, ha sabido conquistar tanto a viajeros como a profesionales del sector audiovisual, y no es para menos teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra.

El propio alojamiento compartió en redes sociales algunos detalles del rodaje, entre ellos, una imagen de Mario Casas durante la grabación de una escena en el porche de la casa, uno de sus espacios más icónicos. "Zeta, de Dani de la Torre, eligió el porche de Casa Morriña y sus vistas como una de las localizaciones de la película", indicaron.

Casa Morriña fue rehabilitada en 2019 con un objetivo: respetar el entorno y potenciar la posibilidad de desconexión. La vivienda se distribuye en dos plantas bien diferenciadas. En la planta superior se encuentra un amplio salón con chimenea y una galería acristalada que se abre por completo al paisaje del río Miño.

En esta misma planta, se sitúan dos habitaciones exteriores, ambas con baño privado, pensadas para garantizar intimidad y comodidad.

Una de las habitaciones y un baño privado Airbnb Casa Morriña

La planta baja alberga la cocina con comedor y un aseo, con salida directa al patio y al porche que se asoma literalmente al río. Si echas un vistazo a las reseñas de la estancia, verás que este es uno de los espacios que más se valoran.

Cocina equipada Airbnb Casa Morriña

Con una puntuación de 4,83 sobre 5 estrellas en Airbnb, Casa Morriña se ha consolidado como uno de los alojamientos mejor valorados de la zona, un refugio increíble donde el paisaje y la tranquilidad son los verdaderos protagonistas.

El precio ronda los 250 euros por noche, aunque puede variar según la temporada y la antelación con la que se realice la reserva. El anfitrión especifica en Airbnb que, en caso de reservar solo una noche, se aplica un suplemento de 50 euros.

No pierdas la oportunidad de visitar este alojamiento, porque seguro que te encantará.