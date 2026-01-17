Organizan cerca de A Coruña un encuentro para solteros de entre 25 y 55 años por San Valentín

San Valentín está a la vuelta de la esquina, y muchas personas se preguntan dónde estará su media naranja. Encontrar el amor no es fácil, pero encuentros como los que organiza Sit&Meet pueden marcar un antes y después en la vida de muchas personas.

Con motivo de la llegada de San Valentín, Sit&Meet se ha aliado con Makkan Club para organizar una cena tipo cóctel y fiesta con DJ dirigida a personas solteras de entre 25 y 55 años que quieran conocer gente afín a través de una experiencia completa.

Un encuentro para solteros de entre 25 y 55 años

¿Sin planes para San Valentín? ¿Quieres encontrar de una vez por todas a tu media naranja? Sit&Meet, organizadores de encuentros sociales en A Coruña, propone un plan muy especial bajo el nombre de 'La noche de los solteros'.

El evento se celebrará el próximo 13 de febrero, víspera de San Valentín, y ofrecerá una experiencia completa que incluye cena tipo cóctel, dinámicas guiadas por grupos de edad y fiesta con DJ para terminar.

La cita comenzará a las 20:30 horas en Makkan Club, finca de eventos en Oleiros (A Coruña), y se prolongará hasta las 03:00 horas, combinando distintos momentos para favorecer la interacción entre los solteros de hasta 55 años que participen en el evento.

Para la ocasión, la organización ha previsto dinámicas guiadas 'rompehielos' en grupos de rangos de edad y una fiesta con DJ hasta altas horas de la madrugada, para prolongar la experiencia en un ambiente distendido.

La cena, además, será tipo cóctel, con dos bebidas, estaciones y pases gastronómicos (quesos, ibéricos, empanada, langostinos, tostas y un puesto caliente de arroz, entre otras propuestas).

Según la organización, el objetivo es ofrecer un plan social "con intención", para que conocer a otras personas sea sencillo y natural, "evitando el tipo de evento en el que cada uno termina refugiado en el móvil".

La denominada como 'La noche de los solteros' tiene un aforo limitado, con el que se busca también mantener un equilibrio entre chicos y chicas y grupos por edades para favorecer la afinidad.

Además, la participación requiere inscripción previa obligatoria mediante formulario. "La información de edad se utiliza para asignar grupo y el día del evento se podrá solicitar DNI para corroborarla", informan en una nota de prensa.

El precio de la entrada es de 49 euros por persona.