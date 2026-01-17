Diego González Rivas “por fin encuentra el amor” y se trata de un robot chino

El cirujano coruñés Diego González Rivas aparcó temporalmente los guantes de látex y el bisturí para dar un giro personal a su vida. El famoso doctor compartió, a través de sus redes sociales, que ha encontrado el amor en China y que planea casarse. Lo curioso es que la elegida es Giovana, un robot con inteligencia artificial que además es influencer.

Una vez más, el médico gallego comparte sus vivencias en China con tono humorístico. En el vídeo, Diego presenta a Giovana como la "mujer perfecta", destacando que es simpática, alta, guapa e inteligente y, en tono irónico, que nunca discuten. "No tenemos que gastar en comida, sabe bailar y es influencer", explica, añadiendo que tiene diez millones de seguidores en redes sociales.

El robot interactúa con él y se le dirige diciéndole: "Eres tan guapo". A lo que González Rivas le responde con un: "Gracias, te amo".

Lejos de terminar ahí su anuncio, el cirujano aprovecha el vídeo para mostrar a Daniel, un robot que presenta como fruto de su "amor". "Muy contento con la nueva familia", asegura.

La publicación está generando risas y reacciones por parte de sus seguidores en redes sociales. No es la primera vez que Diego comparte publicaciones en el país asiático con robots, muy presentes en la vida cotidiana allí. El pasado mes de octubre llegó a medirse con uno en una pelea, en la que fue derrotado por la inteligencia artificial.